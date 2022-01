Nowy dyrektor sportowy zapowiada zmiany w Legii. "Mam kandydata"

"Legia Talk" to kanał na Twitterze, założony przez użytkownika o nicku Kuba1916. W przeszłości gościem kanału był m.in. właściciel i prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski, a ostatnio były trener warszawskiej drużyny i były selekcjoner reprezentacji Polski, Andrzej Strejlau. W trakcie rozmowy możliwość zadania pytania gościowi mają korzystający z Twittera kibice.

W środę gościem "Legia Talk" był nowy dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński. Chociaż z powodu problemów technicznych spotkanie zostało zakończone na długo przed planowanym czasem, to w trakcie rozmowy Zieliński zdążył podzielić się swoimi obserwacjami ze stanowiska, które zajmuje od miesiąca.

Mimo że Zieliński nie chciał wypowiadać się na temat konkretnych nazwisk piłkarzy, unikając odpowiedzi na pytania o przyszłość Mahira Emrelego czy łączonego z Legią Pawła Wszołka, to zapowiedział transfery do zespołu Aleksandara Vukovicia.

- W najbliższych dniach będziemy ogłaszać transfery. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu ogłosimy dwa - powiedział Zieliński.

Nowy dyrektor sportowy Legii zapowiedział nie tylko transfery, ale też zmiany w pionie skautingowym klubu. Zieliński przyznał, że ten potrzebuje przebudowy, by działać w bardziej efektywny sposób.

- Planuję zmiany w pionie skautinogwym Legii. Kiedy patrzyłem na niego z zewnątrz, to widziałem zaangażowanie i ciężką pracę wielu osób. Kiedy jednak spojrzałem na niego z nowej roli, to zobaczyłem, że nie wszystko działa, jak powinno. Wiele pary idzie w gwizdek. Mam nawet pomysł na szefa skautingu Legii. To człowiek z doświadczeniem trenerskim, który może usprawnić działanie tego pionu - powiedział Zieliński.

I dodał: - Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile czasu potrzebuję, by zbudować silną Legię. Na to wpływa mnóstwo rzeczy, w tym te, na które czasami nie mamy wpływu. Moim celem jest regularne wzmacnianie zespołu, by jego gra była coraz lepsza. Nie da się jednak tego zrobić w jedno czy dwa okienka transferowe. Tu potrzeba systematycznej pracy w dłuższym czasie.

Jacek Zieliński występował w barwach Legii w latach 1992-2004. W tym czasie zdobył wraz z zespołem cztery tytuły mistrza Polski i trzykrotnie zwyciężał w Pucharze Polski. Jest drugim piłkarzem w historii klubu pod względem liczby rozegranych meczów. Od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora akademii, a także szefa rozwoju karier indywidualnych i wypożyczeń.