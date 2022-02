Francja domaga się wyrzucenia Rosji z mundialu! Jednoznaczne stanowisko

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Inne kraje nakładają sankcje na agresora, próbując go zmusić do zaprzestania napaści. Dotyczy to również świata sportu. Coraz więcej drużyn i sportowców nie chce grać ani rywalizować z Rosjanami i Białorusinami.

Pojawiają się również apele o to, aby wykluczyć rosyjskie reprezentacje ze wszelkich turniejów. Jednym z nich są mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze. Jak poinformowało konto "The Spectator Index", Francja domaga się wyrzucenia Rosjan z mundialu.

Dodajmy, że to nie pierwsze działanie Francuzów wymierzone w rosyjski sport. Wcześniej siatkarska reprezentacja tego kraju poinformowała, że nie wybierze się na tegoroczne mistrzostwa świata organizowane w tym kraju.

Nikt nie chce grać z Rosją. Wspólne stanowisko Polski, Szwecji i Czech

Przypomnijmy, że Rosja miała wystąpić w barażach o awans na mundial. Miała, ale nie wystąpi. Ich rywalem mieli być Polacy, a ewentualnie później Czesi lub Szwedzi. Wszystkie te trzy reprezentacje oficjalnie ogłosiły, że nie zamierzają grać z Rosjanami.

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowiska" - napisał w sobotę na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Niedługo później takie samo stanowisko przyjęli Szwedzi, a w niedzielę do bojkotu dołączyli Czesi. "Reprezentacja Czech nie zagra w barażu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata 2022 przeciwko reprezentacji Rosji" - napisała w komunikacie czeska federacja.

Swoje oświadczenie wystosowali również piłkarze reprezentacji Polski. "My, piłkarze reprezentacji Polski wspólnie z PZPN podjęliśmy decyzję, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzamy wystąpić w barażowym meczu z Rosją. Nie jest to łatwa decyzja, ale w życiu są ważniejsze sprawy niż piłka nożna. Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem z reprezentacji Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie" - tak brzmiała treść oświadczenia.

Co dalej? Decyzję podejmie FIFA. Jest ona teraz pod dużą presją. Trzy reprezentacje zgodnie oświadczyły, że nie chcą grać z Rosją. Decyzja o przyznaniu walkowerów oznacza automatyczny awans Rosji na mundial. Taka decyzja z pewnością zostałaby przyjęta z oburzeniem na całym świecie.

