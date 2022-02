Komedia przed meczem Legii. Chciał się przywitać, a Wieteska? Hit [WIDEO]

Mało kto przed sezonem by uwierzył, że mecz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Legią Warszawa będzie spotkaniem na samym dnie ekstraklasy. Spotkały się ze sobą dwie ostatnie drużyny w tabeli. I obie niestety udowodniły, że zasługują na te pozycje. W pierwszej części spotkania nie oglądaliśmy ciekawych akcji (padł tylko jeden celny strzał). W drugiej połowie nie było wiele lepiej. Czerwoną kartkę obejrzał co prawda Rafael Lopes, ale mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

"Dno dna - tak najkrócej można podsumować mecz przedostatniej w tabeli Legii Warszawa z ostatnią Termaliką (0:0). Mistrzowie Polski w meczu z ostatnią drużyną w tabeli mieli 38 proc. posiadania piłki i bramkarza za bohatera. Spadek staje się coraz bardziej realny. I chyba nic nie podkreśla tego bardziej niż słowa Aleksandra Vukovicia, że trzeba szanować ten punkt" – pisał na Sport.pl Dawid Szymczak.

Ciekawsze było to, co działo się wokół spotkania. Hitem stało się nagranie, na którym ktoś próbuje ukraść czapkę Mai Strzelczyk. Reporterka Canal+Sport rozmawiała z Tomaszem Sokołowskim, a nad jej głową pojawiła się tajemnicza ręka, która próbowała zdjąć nakrycie głowy.

"Wieteska nie poczekał". Zabawna sytuacja przed meczem Legii

Zabawnie było również przed meczem. Ekstraklasa na Facebooku opublikowała nagranie z przywitania kapitanów, do którego w sumie nie doszło. Sędzia Damian Sylwestrzak rzucił monetą, po czym kapitan Bruk-Betu Piotr Wlazło wybrał stronę boiska. Zarówno on, jak i Mateusz Wieteska, który nosił opaskę kapitańską w drużynie Legii, zaczęli przybijać piątki z sędziami. Na koniec tradycyjnie ręce podają sobie również kapitanowie. Ale Wieteska najwyraźniej o tym zapomniał, bo po przywitaniu się z sędziami po prostu się ulotnił. Wlazło po wymianie uprzejmości z arbitrami odwrócił się w kierunku Wieteski. Legionisty już tam jednak nie było. Wlazło machnął więc tylko ręką i pobiegł w swoją stronę. "Wieteska nie poczekał" – napisała Ekstraklasa w komentarzu do filmu.