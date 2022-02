Nagły zwrot ws. transferu gwiazdy ekstraklasy. A miał być rekord...

Erik Exposito zaliczył wyjątkowo dobrą rundę jesienną w barwach Śląska Wrocław. Hiszpan zdobył dziewięć bramek i dołożył do tego dwie asysty, co zwróciło uwagę klubów z zagranicy. Od kilku tygodni niemal przesądzone było, że 25-latek opuści wrocławski klub i przeniesie się do Chin. Exposito miał podpisać kontrakt z Changchun Yatai. Klub miał za niego dostać 2,5 miliona euro od razu, a kolejne 500 tys. w bonusach.

Śląsk Wrocław nie sprzeda gwiazdy do Chin. Niespodziewany zwrot akcji ws. Exposito

- Nasz klub podpisał umowę z chińskim klubem. Mamy ustalone wszystkie warunki. Jest z naszej strony zabezpieczenie, że jeśli do daty, która jest wpisana w umowę, chiński klub nie podpisze kontraktu z Erikiem, to transfer nie wchodzi w życie. Z tego, co wiem, jest jeszcze jedna mała niejasność, jeśli chodzi o kontrakt indywidualny i agencyjny Erika. Czekamy w najbliższych godzinach na rozwój sytuacji. Jeśli go nie będzie, Erik wróci do Wrocławia - zdradził kilka dni temu na antenie Canal+ dyrektor sportowy Śląska Wrocław Dariusz Sztylka.

Ostatnie słowa Sztylki okazały się prorocze, bo w sprawie napastnika nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. Weszło podaje, że transfer Hiszpana jednak nie dojdzie do skutku. Erik Exposito już we wtorek ma zjawić się ponownie we Wrocławiu i dołączyć do reszty drużyny. Na razie nie wiadomo jednak, co stanęło na przeszkodzie w finalizacji transferu.

Exposito musi teraz nadrobić zaległości treningowe. 25-latek opuścił bowiem obóz przygotowawczy Śląska Wrocław przed startem rundy wiosennej. Trener Jacek Magiera na nowo musi wkomponować go do zespołu, który miał radzić sobie już bez Hiszpana. Erik Exposito, który trafił do drużyny latem 2019 roku z Las Palmas, wciąż jednak może odegrać ważną rolę w walce Śląska o jak najlepszą pozycję w tabeli.

Wrocławianie zajmują obecnie dopiero 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ich przewaga nas strefą spadkową wynosi tylko pięć punktów. W następnej kolejce podopieczni trenera Magiery zmierzą się na własnym boisku z Zagłębiem Lubin. "Miedziowi" także znajdują się jak na razie niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Mecz ten będzie zatem dla obu drużyn bardzo istotny.

