Brzęczek zaskoczył komentarzem o "wizycie" kibiców na treningu Wisły. "Ważny moment"

Wisła Kraków zaczęła rundę wiosenną w wyjątkowo mizernym stylu. Najpierw przydarzyła się porażka 0:2 z Rakowem Częstochowa, a później ograła ich Stal Mielec 1:0. Wisła przegra również 0:1 ze Stalą Mielec. I to w fatalnym stylu. W tym momencie Wisła ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową i w Krakowie coraz bardziej obawiają się spadku. Kibice mają już dość fatalnej postawy piłkarzy, więc kilka dni temu odwiedzili ich na treningu.

Trening został przerwany przez kibiców, którzy postanowili "porozmawiać" z piłkarzami. Jak czytamy na stronie "Gazety Krakowskiej", chuligani ustawili się przy ogrodzeniu, które przylega do boiska treningowego. Na całe zdarzenie przygotowana była także policja, która zabezpieczała ośrodek. Podczas interwencji kibiców nie zabrakło wulgaryzmów i sugestywnych apeli o większe zaangażowanie.

Brzęczek: Było kilka ostrzejszych słów, ale było też pozytywne wsparcie

- Po pierwsze: takie sytuacje często się zdarzają. Można powiedzieć "niestety", z drugiej strony takie momenty są ważne. Nikt nam żadnego treningu nie przerywał, to było wcześniej uzgodnione, że do takiego spotkania dojdzie przed rozpoczęciem treningu. Z mojego punktu widzenia, troszeczkę żartując, cieszę się, że to dzieje się na początku mojej pracy, a nie na koniec. To dobry omen. Przekazałem kibicom swoją filozofię, strategię - tłumaczył trener Wisły.

I dodał: - Od dnia, w którym zostałem zatrudniony w Wiśle Kraków, przejmuję odpowiedzialność za zespół i za indywidualności. Ja jestem odpowiedzialny za ich dyspozycję, za to jak się zachowują i jak się prezentują. Nie pozwolimy na sytuacje, że ktoś nie będzie zaangażowany w to, co robi. Patrząc na treningi, można powiedzieć, że zaangażowanie zawodników jest niesamowite. Nie zgadzam się z tym, że nie chcą oni walczyć za "Białą Gwiazdę". Na pewno było kilka ostrzejszych słów, ale było też pozytywne wsparcie. Mam nadzieję, że nasi kibice będą naszym dwunastym zawodnikiem. Musimy wyzwolić w nich pozytywną energię, powrót wiary w drużynę.

W poniedziałek 21 lutego o godzinie 18:00 Wisła Kraków zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Cztery dni później drużyna Jerzego Brzęczka podejmie Legię Warszawa, która jest przedostatnia w tabeli.