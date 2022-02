Bartłomiej Pawłowski odbuduje się w Widzewie? "Może błyszczeć"

Bartłomiej Pawłowski dwa lata temu wrócił do Polski po nieudanej przygodzie w Turcji. W Gaziantepie grał tylko sezon. W 21 meczach zdobył gola i miał trzy asysty. W 2020 roku 30-letni skrzydłowy trafił do Śląska Wrocław. Jego bilans w tym klubie to 38 meczów, trzy bramki i dwie asysty.

Pawłowski w Łodzi będzie błyszczeć?

Na początku tego roku Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław przesunął Pawłowskiego do rezerw.

Nie byłem tym zaskoczony, bo pozycja Bartka słabła. Spodziewałem się, że Śląsk będzie bliżej zakończenia współpracy niż budowania zawodnika. Potrzebował błysku, kilku dobrych spotkań, ale to się nie wydarzyło. Śląsk ma szeroką kadrę, a na jego miejsce jest sporo młodszy Jakub Iskra. Zawodnik równie szybki, a na dodatek lepszy w obronie - podkreśla Remigiusz Jezierski, był zawodnik Śląska w rozmowie z "Interią".

Pawłowski w Widzewie prawdopodobnie będzie grał na skrzydle.

- Bartek jest stworzony do roli prawoskrzydłowego, najlepiej w systemie 4-4-2, bo ma za plecami obrońcę [tak było np. w Zagłębiu - przyp. red.]. Jeśli będzie grał wyżej, to powinien sobie poradzić. Jemu nie brakowało formy fizycznej, tylko nie do końca realizował zadania. W walczącym o awans do ekstraklasy Widzewie i z pozytywną otoczką wokół niego, może błyszczeć - dodaje Remigiusz Jezierski.

Pomocnik rozegrał dotychczas ponad 180 spotkań w ekstraklasie, w których strzelił 23 gole i zapisał na swoim koncie 20 asyst. Oprócz tego w przeszłości grał w reprezentacji Polski U19 (10 meczów) i U20 (13 spotkań)

Widzew po 20. kolejkach jest wiceliderem pierwszej ligi. Do prowadzącej Miedzi Legnica traci pięć punktów.