Kamil Grosicki po powrocie do ekstraklasy odbudował formę i wiosną będzie walczył z Pogonią Szczecin o mistrzostwo Polski. Czesław Michniewicz stwierdził, że widzi go w reprezentacji Polski. - Słowa selekcjonera na pewno go zmobilizują. Kamil chce udowodnić, że co niektórzy mylili się w jego ocenie - mówi Daniel Kaniewski, menedżer Grosickiego.

