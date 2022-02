Będzie kolejny głośny powrót do ekstraklasy. Spore zainteresowanie klubów

Daniel Łukasik jest zawodnikiem tureckiego Ankaragucu od 2020 roku. Od tamtej pory 30-letni pomocnik rozegrał w tamtejszej Super Lig 37 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.

Przez większą część swojego pobytu w Turcji Daniel Łukasik był jednym z kluczowych zawodników Ankaragucu, ale w ostatnim czasie to się zmieniło. W tym sezonie trener Mustafa Dalci dość niespodziewanie odsunął 30-latka od składu, przez co ten rozegrał do tej pory tylko 57 minut w krajowym pucharze.

W związku ze swoją obecną sytuacją w klubie Łukasik chciałby jak najszybciej zmienić klub. Jego kontrakt z Ankaragucu obowiązuje do końca czerwca, ale Polak stara się go rozwiązać już teraz i wszystko wskazuje na to, że mu się uda. Według najnowszych doniesień portalu weszlo.com 30-latek jest bliski osiągnięcia porozumienia z Turkami i w najbliższym czasie wróci do Polski.

Łukasik wzbudził już zainteresowanie kilku klubów ekstraklasy, które kontaktowały się z nim w sprawie ewentualnego zatrudnienia. Pierwsza była Stal Mielec, ale klub z Podkarpacia odpuścił próby zakontraktowania 30-latka z powodu zbyt wysokich oczekiwań finansowych. Podczas zgrupowania w Belek natomiast negocjacje z zawodnikiem podjął Radomiak, ale ostatnio także Śląsk Wrocław.

W tej sytuacji najbardziej prawdopodobne wydaje się dołączenie Daniela Łukasika do drużyny Jacka Magiery, z którym miał już okazję współpracować w Legii Warszawa. 30-latek jest wychowankiem stołecznego klubu, ale na polskich boiskach reprezentował także barwy Lechii Gdańsk. W sumie w ekstraklasie rozegrał ponad 150 meczów. W reprezentacji Polski wystąpił pięć razy za kadencji Waldemara Fornalika.