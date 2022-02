Wielkie pieniądze dla Zidane'a. PSG chce rozbić bank dla Francuza

Po ponad dwuletniej drugiej kadencji w Realu Madryt wraz z końcem poprzedniego sezonu Zinedine Zidane postanowił odejść z ekipy "Królewskich". Jego miejsce zajął Carlo Ancelotti, natomiast Francuz nie podjął się pracy w innym klubie. Od końca czerwca 2021 roku 49-latek pozostaje zatem bez zatrudnienia.

PSG czeka na Zidane'a

W jednym z wywiadów po opuszczeniu Realu Madryt były znakomity francuski pomocnik wyznał, że decyzję o rocznym urlopie podejmuje z pełną świadomością. Zidane chciał zrobić sobie roczną przerwę od piłki nożnej i w tym czasie w całości poświęcić się swojej rodzinie oraz odpoczynkowi od obowiązków zawodowych.

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu Zidane wróci na ławkę trenerską. Od dłuższego czasu hiszpańskie i francuskie media sugerują, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, jaki może obrać jest PSG. To właśnie klub ze stolicy Francji był najczęściej wskazywany jako przyszłe miejsce pracy 49-latka.

Wielkie pieniądze dla Zidane'a

PSG nieprzypadkowo jest klubem, który w kontekście Zidane'a jest wspominany bardzo często. Poza faktem, że sam trener chciałby wrócić do swojej ojczyzny, władze paryskiej drużyny pamiętają to, czego Francuz dokonał z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i chcą, aby to samo zrobił w stolicy kraju.

W ostatnich dniach plotki nasyciły się jeszcze bardziej. Po zakończeniu sezonu z klubem rzekomo ma się pożegnać Mauricio Pochettino, w którego miejsce PSG będzie chciało sprowadzić właśnie Zidane'a. Klub jest gotowy zapłacić mu około czterech miliony euro więcej, niż obecnie otrzymuje Argentyńczyk (około 12 milionów euro za sezon).

Według francuskich mediów do objęcia przez Zidane'a klubu ze stolicy Francji mogło dojść już na początku stycznia tego roku. 49-latek póki co jednak odrzucił taką możliwość, bowiem nie chciał rywalizować przeciwko swojej byłej drużynie, Realowi Madryt w Lidze Mistrzów.