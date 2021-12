Oficjalnie: Leszek Ojrzyński wraca do pracy trenera

Leszek Ojrzyński pozostawał bez zatrudnienia od kwietnia 2021 roku, gdy rozstał się ze Stalą Mielec. W ostatnim czasie przypisywano go do Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zdecydowali się jednak na Aleksandara Vukovicia, co zaprzepaściło szansę Ojrzyńskiego. Sprawę w swoje ręce wzięła więc Korona Kielce.

REKLAMA

Zobacz wideo eSekcja

Ojrzyński znów w Koronie Kielce. Nowy-stary trener wyprowadzi zespół do ekstraklasy?

To sensacyjny powrót Leszka Ojrzyńskiego, który już w przeszłości prowadził Koronę Kielce. Miało to miejsce w latach 2011-2013, gdy zespół występował w ekstraklasie. W sumie poprowadził zespół w 66 meczach. "W Kielcach najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2011/12, kiedy Korona zakończyła ekstraklasowe rozgrywki na 5. miejscu. Po pobycie w stolicy województwa świętokrzyskiego przeniósł się do Podbeskidzia Bielsko-Biała, a następnie do Górnika Zabrze. " - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Wisła Kraków bliżej celu, bo zepchnęła Bruk-Bet na dno

W bieżącym sezonie Ojrzyński będzie miał szansę jeszcze bardziej zasłynąć w Koronie Kielce, przywracając klub do ekstraklasy. Obecnie zespół znajduje się na 3. miejscu w tabeli Fortuna 1. Ligi z 35 punktami na koncie. To o cztery mniej od miejsca wicelidera (Widzew Łódź), które gwarantuje bezpośredni awans i dziewięciu punktów do lidera - Miedzi Legnica.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Wspomnijmy, że 49-letni trener ma na swoim koncie Puchar Polski i Superpuchar Polski, które zdobył w 2017 roku z Arką Gdynia.