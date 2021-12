Leszek Ojrzyński potwierdza. Powrót do pracy coraz bliżej! "Rozmawiamy"

29 listopada Korona Kielce zwolniła z funkcji szkoleniowca Dominika Nowaka po porażce 2:5 z Puszczą Niepołomice. Jego tymczasowym następcą został asystent szkoleniowca, Kamil Kuzera. Władze klubu szukają odpowiedniego kandydata na stanowisko i wydaje się, że już takiego znalazły.

Według informacji podawanych przez portal radio.kielce.pl, o krok od powrotu na stanowisko trenera Korony Kielce jest Leszek Ojrzyński. - Jestem w kontakcie z działaczami Korony. Rozmawiamy i zobaczymy co z tego wyniknie. Dla dobra Korony, która musi mieć sternika, powinno się wszystko wyjaśnić do końca tego tygodnia. Trzeba przecież zrobić korekty w planie przygotowawczym, bo każdy ma swoją wizję. Wyzwanie jest bardzo ciekawe i należy jak najmniej rzeczy zostawić przypadkowi, żeby mieć jak największą kontrolę. W tym tygodniu kibice powinni usłyszeć nazwisko nowego trenera - stwierdził Ojrzyński na łamach serwisu.

Ojrzyński ponownie zostanie trenerem Korony Kielce? "Mam sentyment i dobre wspomnienia"

I dodał: - Do Korony mam sentyment i dobre wspomnienia związane z Kielcami. Zawsze podkreślam, że była to moja pierwsza ekstraklasowa miłość. Na dobrą sprawę to jest klub, w którym najdłużej pracowałem.

- Ta propozycja jest ciekawa, bo jest cel i jest o co grać. To jest walka sportowa i przyjdą też trudniejsze momenty, ale otaczając się ludźmi, z którymi się dużo przeżyło, jak Kuzera, Golański czy nawet niektórzy członkowie sztabu, to jest łatwiej pewne rzeczy sobie przypomnieć i działać. Temat jest rozwojowy i w ciągu kilku dni wszystko się wyjaśni. Przed świętami będzie wiadomo, kto poprowadzi Koronę - zakończył Ojrzyński.

Leszek Ojrzyński był zainteresowany objęciem Legii Warszawa w momencie, gdy Marek Gołębiewski podał się do dymisji. Szkoleniowiec z Ciechanowa potwierdził niedawno chęć objęcia funkcji mistrza Polski w Sekcji Piłkarskiej. "Co bym odpowiedział, gdyby zadzwoniła Legia? Że jestem zainteresowany. Że wychodzę z domu, bo tak się składa, że mam dom 400 metrów od nowej akademii Legii, więc nie musiałbym dojeżdżać. Często wchodziłem do drużyn w kryzysie" - stwierdził Ojrzyński. Ostatecznie Legia zatrudniła ponownie Aleksandara Vukovicia, który wrócił na stanowisko trenera stołecznego zespołu po ponad rocznej przerwie.

Leszek Ojrzyński prowadził Koronę Kielce w latach 2011-2013 i zdołał zająć piąte miejsce w ekstraklasie w sezonie 2011/2012. Szkoleniowiec stracił pracę na początku sezonu 2013/2014, kiedy to Korona zremisowała ze Śląskiem Wrocław, a potem przegrała z Wisłą Kraków oraz Widzewem Łódź.

Korona Kielce zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli I ligi z 35 punktami i traci cztery punkty do Widzewa Łódź, znajdującego się na drugim miejscu, gwarantującym bezpośredni awans do ekstraklasy. Liderem I ligi pozostaje Miedź Legnica z 44 punktami.