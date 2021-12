Wisła Kraków bliżej celu, bo zepchnęła Bruk-Bet na dno

Mecz Wisły Kraków z Bruk-Betem to spotkanie o "sześć punktów". Obie drużyny uwikłały się w walkę o utrzymanie i mecz w Krakowie był dla nich meczem o trochę lepsze humory i pozycję wyjściową w rundzie wiosennej. Od początku spotkania przewagę miała Wisła i udokumentowała ją golem. I to jakim!

Kapitalny gol Wisły Kraków! Bomba z 30 metrów! "Nie dało się tego zrobić lepiej!" [WIDEO]

W 23. minucie piłkę około 30 metrów od bramki gości dostał Aschraf El Mahdioui. Wiślak to najczęściej podający piłkarz w ekstraklasie, ale tym razem postanowił nie oddawać piłki, tylko uderzyć z dystansu na bramkę Tomasza Loski. I była to decyzja fantastyczna – Holender uderzył mocno, a piłka dodatkowo dostała rotacji, dzięki czemu zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Wiślacy poszli za ciosem i podwyższyli prowadzenie krótko przed przerwą. W 44. minucie z piłką w polu karnym znalazł się Yaw Yeboah. Ghańczyk strzelił lekko zza obrońcy i wydawało się, że Tomasz Loska łatwo złapie piłkę. Bramkarz gości popełnił jednak fatalny błąd i przepuścił piłkę pod pachą. Do przerwy Wisła Kraków prowadziła więc 2:0.

Pewne zwycięstwo Wisły Kraków. Bruk-Bet zimuje na dnie

Na początku drugiej części gry fani Bruk-Betu srogo się zawiedli, bo to nie ich drużyna ruszyła na bramkę rywala. Już na początku drugiej połowy z kilku metrów w Tomasza Loskę trafił Yaw Yeboah, ale następnego ostrzeżenia już nie było. Z lewej strony dogrywał Stefan Savić, piłki nie sięgnął Jan Kliment, ale piłkę do siatki posłał Michal Skvarka. W tym momencie było praktycznie jasne, że to spotkanie zakończy się pomyślnie dla Wisły Kraków.

Piłkarze gości nie zdołali do końca meczu stworzyć stuprocentowej sytuacji. Wiślacy kilkukrotnie wychodzili z kontratakiem, ale brakowało dokładnego wykończenia. Wisła Kraków wygrała 3:0 i na koniec jesieni ma 21 punktów i aktualnie zajmuje 13. miejsce. Bruk-Bet natomiast zamyka tabelę z 12 punktami.