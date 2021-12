Zimowe czystki w klubie ekstraklasy. Trzech piłkarzy na wylocie

Jagiellonia Białystok kończy kolejną nieudaną rundę w swoim wykonaniu. Zespół ze stolicy Podlasia po 18 kolejkach sezonu 2021/22 ekstraklasy zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem 24 punktów, a z ostatnich ośmiu meczów wygrał tylko dwa.

Jagiellonia czyści kadrę i szuka wzmocnień. "Musimy mieć takiego gracza"

Dlatego też zimą białostoczan czeka sporo zmian kadrowych. Klub planuje pozyskać między innymi doświadczonego bramkarza, stopera i ofensywnego pomocnika.

- Szukamy piłkarza na pozycję numer 10, musimy mieć takiego gracza. Potrzebujemy zawodnika, który zdobędzie bramkę po indywidualnej akcji - mówił w czwartek trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

Jest to o tyle ważne, że po kontuzji Jesusa Imaza, który wróci do gry w marcu, Jagiellonia ma ogromne problemy z kreowaniem gry ofensywnej. W meczach z Legią Warszawa (0:1), Górnikiem Łęczna (1:2) czy nawet w ostatnim zwycięstwie z Lechią Gdańsk (2:1) białostoczanie nie stwarzali sobie wielu okazji bramkowych. W Gdańsku jednak ich atutem była dobra organizacja gry w obronie i wysoka skuteczność pod bramką rywala. W kontekście Hiszpana ważne jest też to, że wciąż nie wiadomo, czy przedłuży on ważny do końca sezonu kontrakt z Jagiellonią. Według naszych informacji negocjacje zostaną wznowione, gdy operowany w Barcelonie Imaz wróci do Polski.

Ale żeby pozyskać piłkarzy, trzeba pożegnać się z kilkoma obecnymi. Również w tej sprawie pewne decyzje zostały podjęte. Błażej Augustyn, Bartosz Kwiecień i Przemysław Mystkowski już otrzymali od klubu informację, że mogą sobie szukać nowego pracodawcy, gdyż nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadry drużyny na rundę wiosenną. Wcześniej z klubem pożegnał się Dani Quintana. A na tym zapewne się nie skończy.

Klub z Białegostoku rozważał różne scenariusze. Nie do końca było pewne, czy wiosną Jagiellonię dalej będzie prowadził Ireneusz Mamrot. Niepewna była też przyszłość podstawowego środkowego pomocnika Jagi Martina Pospisila, który przeplata od dłuższego czasu dobre mecze z bardzo słabymi. W obu przypadkach wydaje się, że raczej do zmian nie dojdzie. Mówi się także o wypożyczeniu młodego bramkarza Xaviera Dziekońskiego.

W swoim ostatnim meczu ligowym w 2021 roku Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00.