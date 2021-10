Marek Gołębiewski zastąpił Michniewicza. Kim jest nowy trener Legii?

O ile Legia Warszawa dobrze się prezentuje w europejskich pucharach, to o tyle w Ekstraklasie sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Mistrzowie Polski wygrali zaledwie trzy z dziesięciu spotkań w lidze, a w miniony weekend przegrali 1:4 z Piastem Gliwice, przez co Legia ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Decyzja Dariusza Mioduskiego raczej nie mogła być inna - Czesław Michniewicz został zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu.

Marek Gołębiewski następcą Czesława Michniewicza. Kim jest?

Marek Gołębiewski rozpoczął trenerską karierę w 2011 roku, kiedy to objął drużynę młodzieżową Pilicy Białobrzegi. Po 12 miesiącach szkoleniowiec rozpoczął pracę w Escoli Varsovia i sprawował pieczę nad zespołami juniorskimi. Na początku 2020 roku Gołębiewski został trenerem pierwszego zespołu Ząbkovii Ząbki i pełnił tę funkcję do końca sezonu 2019/2020. W poprzednich rozgrywkach Gołębiewski wywalczył awans do 1. ligi ze Skrą Częstochowa, mimo że głównym celem zespołu było utrzymanie.

Po zwolnieniu ze Skry Marek Gołębiewski otrzymywał wiele ofert pracy, a najkonkretniejsze pojawiły się od Górnika Polkowice, ŁKSu Łódź oraz Stomilu Olsztyn. Ostatecznie szkoleniowiec objął drużynę rezerw Legii Warszawa i zastąpił na tym stanowisku Tomasza Sokołowskiego. "Zawsze staram się grać od tyłu. To nie jest bronienie się i wybijanie, a nuż się uda. Mam takie powiedzenie, że ze swoją filozofią wolę zginąć niż w ogóle jej nie mieć. Będę dobierał sobie takich piłkarzy, żeby tę filozofię realizować" - mówił o swojej pracy Gołębiewski w rozmowie z portalem weszlo.com.

Na ten moment nie wiadomo, kto w kontekście długoterminowym zastąpi Czesława Michniewicza w Legii Warszawa. Wojskowi w najbliższy czwartek zagrają w 1/16 Pucharu Polski ze Świtem Skolwin. Z kolei w Ekstraklasie, trzy dni później, czeka ich mecz z Pogonią Szczecin.