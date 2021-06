Lech Poznań ma dość! Skorża aż łapał się za głowę, ale jest nadzieja. Transferowa ofensywa

Zobacz wideo Tak słabego sportowo Lecha kibice dawno nie widzieli

Lech Poznań zbroi się przed nowym sezonem ekstraklasy. Sezonem szczególnym, bo połączonym z obchodami stulecia klubu. W Wielkopolsce nikt nie wyobraża sobie powtórki z minionego sezonu, w którym Lech zajął dopiero 11. miejsce w tabeli, a w końcówce przegrywał z walczącym o utrzymanie Podbeskidzie Bielsko-Biała (0:1) i mającą taki sam cel Stalą Mielec (1:2). I to już z Maciejem Skorżą na ławce, który przejął zespół po Dariuszu Żurawiu.

Przyjście Skorży było w Poznaniu odebrane pozytywnie, ale 49-letni szkoleniowiec nie przełamał zatrważającego marazmu Lecha. Z sześciu meczów wygrał tylko dwa, jeden zremisował i aż trzy przegrał. - Sytuacja jest niewesoła i nie wyobrażam sobie, by dalej tak miała wyglądać. Potrzebujemy więcej dyscypliny, pazerności i odpowiedniego zachowania się na boisku - mówił Skorża po przegranym po dwóch wrzutach z autu meczu ze Stalą Mielec.

Nowy trener narzekał nie tyle na jakość piłkarską w zespole, co na zaangażowanie i podejście mentalne zawodników do poszczególnych meczów. - Aspekt mentalny jest dla mnie istotny, bo chcę mieć piłkarzy, którzy wezmą sprawy w swoje ręce i nie pozwolą, by kontrola tak szybko im uciekała. Mam na myśli głównie komunikowanie się na boisku i wzajemne ubezpieczanie w sytuacjach jeden na jednego. Bo żadna drużyna nie osiągnie sukcesu, jeśli będzie brakować jej ducha. To klej, który łączy zespół. I ja chcę go obudzić - zapowiadał Skorża w końcówce sezonu 2020/2021.

Transferowa ofensywa Lecha Poznań

Ale sama koncentracja na aspektach mentalnych może nie dać oczekiwanego przez kibiców Lecha efektu w nowych rozgrywkach. Lech Poznań ma celować w mistrzostwo Polski, wywierać presję na Legię Warszawa, a pomóc w tym mają nowi zawodnicy. Do drużyny dołączyli: Radosław Murawski (środkowy pomocnik), Joel Pereira (boczny obrońca) i Artur Sobiech (napastnik). Z wypożyczeń wrócili też: Dorde Crnomarković, Joao Amaral, Miłosz Mleczko, Mateusz Skrzypczak i Karlo Muhar. A to nie koniec, bo Lech jest o krok od pozyskania Damiana Kądziora, który na poziomie ekstraklasy może okazać się wielkim wzmocnieniem. Podobnie jak Sobiech, który podpisał z Lechem kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

- Cieszymy się, że dołącza do nas tak doświadczony napastnik, który pomoże nam wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Artur będzie walczył o miejsce w składzie z dwójką naszych innych doświadczonych snajperów: Mikaelem Ishakiem i Aronem Johannssonem. A Filip Szymczak zostanie na rok wypożyczony do innego klubu, by zbierać cenne boiskowe minuty, o czym wkrótce będziemy informować - przyznał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Sentymentalny powrót Douglasa?

Sobiech może zagwarantować Lechowi nawet kilkanaście goli w sezonie. Jego mocną stroną jest gra głową, pewne wykończenie, ale potrzebuje podań - najlepiej dośrodkowań z bocznych sektorów boiska. I stąd pojawił się w Lechu pomysł sentymentalnego powrotu Barry'ego Douglasa. 31-letni Szkot był piłkarzem Lecha Poznań przez 2,5 roku. Zagrał w 75 meczach, strzelił pięć goli i miał aż 21 asyst! A mówimy o lewym obrońcy. Teraz Douglas jest do wzięcia bez kwoty odstępnego, bo jego kontrakt z Leeds United wygasa wraz z ostatnim dniem czerwca. Czy trafi do Lecha? Rozmowy trwają. Jeżeli uda się je sfinalizować, to jego powrót będzie nie tylko wzmocnieniem Lecha, ale też całej ligi.