Wielki powrót do Lecha Poznań o krok! Potężne wzmocnienie z Premier League

Lech Poznań przygotowuje się do kolejnego sezonu ekstraklasy. We wtorek oficjalnie potwierdzono transfer Artura Sobiecha. W 2019 roku napastnik opuścił Lechię Gdańsk i podpisał kontrakt z tureckim Karagumruk SK zimą 2019 roku. To prawdopodobnie jednak nie koniec wzmocnień Kolejorza, bo na celowniku klubu znalazł się kolejny piłkarz z przeszłością w polskiej lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Oceniamy sędziowanie na Euro. "On robił błędy, które nie podlegają weryfikacji VAR"

Lech Poznań chce sprowadzić obrońcę. Nowy-stary zawodnik może wrócić do ekstraklasy

Według informacji portalu meczyki.pl Lech Poznań prowadzi zaawansowane rozmowy z Barrym Douglasem, który przez trzy lata występował w poznańskim zespołem. Transfer może zostać ogłoszony do końca tego tygodnia. Ostateczna decyzja należy jednak do samego Szkota.

Polski siatkarz przegrał walkę o igrzyska. Opowiedział o kulisach

Lewy obrońca Leeds United od 1 lipca br. pozostanie wolnym zawodnikiem, co oznacza, że kluby będą mogły pozyskać go niemal za darmo. Media informują, że Douglas ma również rozważać oferty z m.in. Brescii Calcio czy Bristol City. Lech Poznań pozyska 31-latka jeżeli nie otrzyma on lepszej propozycji od innych drużyn.

Barry Douglas w Leeds United grał od 2018 roku. Ostatni sezon spędził jednak na wypożyczeniu w Blackburn Rovers, gdzie rozegrał 30 spotkań w Championship oraz po jednym meczu w FA Cup i EFL Cup. W Lechu Poznań występował w latach 2013-2016. W tym czasie zagrał w 75 meczach, w których strzelił pięć goli.