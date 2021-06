Zaiskrzyło w Legii! Mioduski poirytowany słowami Michniewicza: Budowanie alibi na przyszłość nie pomoże

13 zawodników z pola i do tego trzech bramkarzy. To stan na poniedziałek, bo tylu piłkarzy stawiło się na pierwszych zajęciach Legii Warszawa po przerwie w ośrodku treningowym w Książenicach. - Wiadomo, że pierwsze dni to takie wprowadzenie, badania, ale kadra powinna być już liczniejsza - nie ukrywał Czesław Michniewicz, który po poniedziałkowym treningu porozmawiał z legijnymi serwisami: legioniści.com i Legia.Net.

Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Mateusz Kobylak, Kacper Skwierczyński, Andre Martins, Szymon Włodarczyk, Kacper Skibicki, Luquinhas, Bartłomiej Ciepiela, Kacper Kostorz, Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia, Wiktor Kamiński, Jakub Kisiel i Bartosz Slisz. To 16 piłkarzy, których w poniedziałek do dyspozycji miał Michniewicz. Niektóre nazwiska kibicom mogą mówić niewiele, a serwis legioniści.com pisał, że w poniedziałek w Książenicach dało się nawet usłyszeć żarty, że drużyna mistrza Polski w tej chwili wygląda jak zespół szykowany na spartakiadę młodzieży.

- Słyszałem te żarty - mówił Michniewicz. - Sytuacja kadrowa wygląda bardzo słabo. Jak porównamy, ilu zawodników było tu rok temu, a teraz, to zobaczcie, że byli np. Stolarski, Antolić, Gwilia, Rocha, Remy, Karbownik. I tamta kadra okazała się niewystarczająca na Europę. A dzisiaj? Potrzebujemy dużo świeżej krwi, szerokiej kadry. Jak mamy grać 15 meczów w lipcu i sierpniu, to nie pociągniemy w takim składzie - nie ukrywał trener Legii.

Mioduski "poirytowany" słowami Michniewicza

W piątek do słów Michniewicza odniósł się właściciel i prezes Legii, Dariusz Mioduski, który porozmawiał z portalem Legia.net. Chociaż Mioduski stwierdził, że większość rzeczy z trenerem wyjaśnił, to jego wypowiedzi i tak są mocno kontrowersyjne. - Jak przeczytałem wypowiedzi trenera, byłem bardzo zdziwiony i nie ma co ukrywać, poirytowany. Wczoraj jednak rozmawiałem z trenerem i wyjaśniliśmy sobie większość spraw - stwierdził Mioduski.

I dodał: Trener Michniewicz ma duże doświadczenie i wiedzę, ale do pucharów europejskich przygotowuje się po raz pierwszy. Jako klub przekazaliśmy mu wytyczne, że treningi powinny zacząć się miedzy 2 a 4 czerwca, aby mieć 5 tygodni na przygotowania. Trener przesunął jednak termin na 7 czerwca, a na koniec przedłużył jeszcze urlop kilku kluczowym zawodnikom, wiedząc, że kilku innych przebywa na kadrach i nie będą z nami trenowali od początku. To jego decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Ale nie powinien potem być zaskoczony sytuacją, do której sam tymi decyzjami doprowadził.

Jakie decyzje ma na myśli Mioduski? Między innymi chodzi o Pawła Wszołka, który nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Legią, podpisując umowę z Unionem Berlin. - Co do Pawła Wszołka, to też żałuję, że nie ma go z nami, tym bardziej że finansowo byliśmy dogadani, ale słowa trenera mnie dziwią, ponieważ jest tajemnicą poliszynela, że o tej decyzji zadecydowały właśnie relacje z trenerem i niepewność wynikająca z ograniczonego zaufania. Jestem przekonany, że w innej sytuacji Paweł byłby nadal w Legii - skomentował Mioduski.

I zakończył: Rozumiem, że presja związana z oczekiwaniami sportowymi jest dużym obciążeniem, szczególnie dla kogoś, kto debiutuje w roli trenera Legii walczącej o puchary europejskie, ale ta presja dotyczy wszystkich w Legii. Budowanie sobie alibi na przyszłość w niczym nikomu nie pomoże. Myślę, że po naszej rozmowie trener Michniewicz też tak na to patrzy.