Thiago Cionek może wrócić do Ekstraklasy! Transferowa ofensywa polskiego klubu

1 września bieżącego roku Thiago Cionek stał się wolnym zawodnikiem. Polski obrońca nie przedłużył kontraktu ze SPAL, które spadło do włoskiej drugiej ligi. Do tej pory piłkarz nie otrzymał żadnej zadowalającej oferty z z zagranicznych klubów. Otrzymał jednak propozycję powrotu do Ekstraklasy.

Thiago Cionek może wrócić do Ekstraklasy!

Portal transfery.info poinformował, że zatrudnieniem Cionka zainteresowany jest Lech Poznań. "Kolejorz" szuka defensora, który mógłby tworzyć parę stoperów z Lubomirem Satką. Niedawne negocjacje z Patrizio Stronatim zakończyły się niepowodzeniem, dlatego szefowie poznańskiego klubu zdecydowali się na rozpoczęcie rozmów z Cionkiem.

34-letni Cionek ostatni raz w Ekstraklasie grał w sezonie 2011/12. Po jego zakończeniu przeniósł się do Padovy. We Włoszech grał jeszcze w Modenie, Palermo, a ostatnio we wspomnianym wcześniej SPAL. W maju 2014 roku Cionek zaliczył debiut w reprezentacji Polski. Od tamtej pory rozegrał w jej barwach 21 spotkań. Z Biało-czerwonymi był m.in. na MŚ 2018 i Euro 2016.

