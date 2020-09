Probierz nietypowo rozpoczął konferencję prasową. Kilka słów do Brzęczka

Zobacz wideo Boniek dla Sekcji Piłkarskiej: Jak ogląda się mecze reprezentacji, to trochę to męczy

Za oba spotkania w Lidze Narodów na reprezentację Polski spadła krytyka. - Dwa wrześniowe mecze reprezentacji Polski mocno rozsierdziły kibiców, którzy ponownie mocno skrytykowali styl gry drużyny Jerzego Brzęczka. Kadra potężną burę zebrała także od dziennikarzy i ekspertów i nie pomogło tu nawet odrobienie strat w meczu z Bośnią i Hercegowiną (2:1) i wygranie pierwszego spotkania w Lidze Narodów - pisał w swoim tekście Piotr Majchrzak.

REKLAMA

Michał Probierz wsparł Jerzego Brzęczka. "Trzymam za Ciebie kciuki"

Nasza kadra zawiodła zwłaszcza w meczu z Holendrami, gdzie tylko raz poważnie zagroziła bramce gospodarzy. W oby spotkaniach Polacy nie zachwycili jednak stylem gry. Na temat krytycznych słów pod adresem Brzęczka ze strony środowiska piłkarskiego i większości kibiców w Polsce postanowił odnieść się Michał Probierz, trener Cracovii.

- Zacznę może trochę nietypowo, bo chciałem wesprzeć Jurka Brzęczka. Dzisiaj jest taka fala krytyki na niego i taki hejt z każdej strony, żeby się nie przejmował, robił swoje i żeby dalej pracował systematycznie. Po prostu nie myślał o tym. Bo dzisiaj tak patrzę, trenera może każdy obrazić, każdy może napisać, co chce, a trener nasz generalnie nie ma możliwości często się wybronić. Dlatego Jurek trzymam za Ciebie kciuki. My zawsze szukamy negatywów. Całego sztabowi trenerskiemu życzę powodzenia i żebyście byli w tym wszystkim silni i wytrwali - powiedział Probierz na konferencji prasowej.

Wystąpienie Michała Probierza na konferencji przed meczem Cracovii ze Stalą Mielec można zobaczyć poniżej:

Boniek nie widzi potrzeby zwalniania Brzęczka

Wcześniej na temat Jerzego Brzęczka wypowiedział się prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Na razie możemy narzekać na styl, ale każde postawione zadanie Jurek wykonał. Jak ja bym był pewien, że zamiast Brzęczka powinien być selekcjoner X, to bym się zastanawiał. Ale dziś uważam, że nie ma takiej potrzeby i jest dobrze tak, jak jest. Nerwowe ruchy po dwóch meczach? Niech pan da spokój. Chciałbym, żeby w klubach prezesi byli tak cierpliwi wobec szkoleniowców, którzy co do jednego wypełniają postawione przed nimi zadania. Media mogą zwalniać trenera Brzęczka, ja nie widzę takiej potrzeby. I nie muszę go uspokajać. Gdybym miał wątpliwości, że sobie nie poradzi - jak mężczyzna - wziąłbym go na rozmowę i podjął odpowiednie kroki - oznajmił Boniek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przeczytaj także: