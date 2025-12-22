Sześć meczów, cztery zwycięstwa, dwa remisy z Holandią i wywalczenie awansu do barażów o mistrzostwa świata - biorąc pod uwagę, gdzie reprezentacja Polski była jeszcze w czerwcu, to bilans Jana Urbana z Biało-Czerwonymi jest fantastyczny. Szkoleniowiec teraz ma kilka miesięcy przerwy. Mecze barażowe reprezentacja Polski rozegra dopiero pod koniec marca.

Urban podsumował rok kadry. "Społeczeństwo znowu zaczyna kibicować reprezentacji"

Końcówka roku to czas podsumowań - i w rozmowie z "Super Expressem" selekcjoner Jan Urban zdecydował się ocenić miniony rok reprezentacji Polski - a zwłaszcza okres swojej kadencji.

- Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, wydaje mi się, że wiele rzeczy nam się udało i poszło tak, jak sobie wyobrażaliśmy - powiedział szkoleniowiec. - Wartość mają dwa remisy z tak silną reprezentacją, jaką jest Holandia. To na pewno dodaje zawodnikom też pewności siebie. To sprawiło, że społeczeństwo znowu zaczyna kibicować reprezentacji - zauważył.

Selekcjoner poświęcił też trochę czasu Lewandowskiemu. Przyznał, że niespodzianki nie było. - Mnie Robert niczym w reprezentacji nie zaskoczył. Nie mieliśmy okazji poznać się wcześniej na szlaku piłkarskim. To, co widziałem z boku, potwierdziło się na żywo. Potwierdziło się na treningu, w sposobie bycia w meczach. Było tak, jak widziałem to z boku. Nie było wielkiego zaskoczenia - powiedział Jan Urban.

Zaznaczył też, że na razie nie myśli o mistrzostwach świata i potencjalnych rywalach Polski na tym turnieju. - Tak naprawdę, to myślę tylko i wyłącznie o Albanii. Będzie czas nad tym się zastanowić, jeśli się zrobi to, co trzeba zrobić, żeby tam być. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić: najpierw pokonać Albanię, co nie będzie łatwym zadaniem.

Reprezentacja Polski zagra z Albanią 26 marca 2026 roku. Biało-Czerwoni jako gospodarze będą faworytami tego spotkania. Jeżeli uda im się wywalczyć awans do finału baraży, to w nim zagrają ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja.