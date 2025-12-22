Powrót na stronę główną

Niebywałe, co zrobił Kane. Nawet Lewandowski nie dał rady

Harry Kane w ostatnim tegorocznym meczu Bayernu Monachium zdobył bramkę. Była ona wyjątkowa, bowiem pozwoliła mu ponownie zapisać się na kartach historii Bundesligi. Reprezentant Anglii ustanowił rekord, zdecydowanie przebijając osiągnięcie poprzedniego zawodnika, który był w tej kategorii najlepszy.
Fot. REUTERS/Heiko Becker

Harry Kane nie zwalnia tempa. Mogło się wydawać, że ostatni tegoroczny mecz Bayernu Monachium zakończy bez gola, jednak przeciwko Heidenheim (4:0) trafił w drugiej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. W ten sposób pobił kolejny rekord.

Harry Kane przechodzi samego siebie w Bayernie Monachium. Zgruzował rekord Bundesligi

Dla reprezentanta Anglii był to 78. mecz w Bundeslidze. A statystyki, jakie w nich wykręcił, mogą przyprawić o zawrót głowy. Zdobył bowiem aż 81 bramek, w dodatku zanotował 19 asyst, co daje 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Żaden inny zawodnik w historii rozgrywek nie zrobił tego tak szybko.

Tak spektakularny wynik Kane zawdzięcza w dużej mierze popisom z obecnych rozgrywek. Po 15 kolejkach Bundesligi, co nie jest nawet półmetkiem, ma na koncie 19 trafień oraz trzy ostatnie podania. Dzięki temu z 22 pkt jest zdecydowanym liderem klasyfikacji kanadyjskiej - drugi Michael Olise, także gracz Bayernu, ma 15 pkt (siedem goli oraz osiem asyst).

Jak jeszcze można podkreślić skalę osiągnięcia 32-latka? "Aby zobrazować, jak imponujący jest to wyczyn, warto dodać, że Kane'owi zajęło to o 35 meczów mniej niż poprzedniemu rekordziście, legendarnemu holenderskiemu napastnikowi Royowi Makaayowi" - czytamy na oficjalnej stronie Bundesligi.

Harry Kane zabrał głos po pobiciu rekordu Bundesligi. "Nie mogę się doczekać kolejnego"

- Jestem oczywiście niezmiernie dumny. Myślę, że to zasługa mojego zaangażowania każdego dnia, mojej pracy, a także kolegów z drużyny i sztabu szkoleniowego, którzy nieustannie mnie rozwijają i doskonalą. Nie skupiam się na tym zbytnio, ale kiedy coś takiego się wydarzy, nie mogę się doczekać kolejnego. Zobaczmy więc, jak szybko uda nam się osiągnąć kolejne 100 punktów - podsumował Kane.

Najszybciej zdobyte 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej Bundesligi

  • 1. Harry Kane - 78 meczów
  • 2. Roy Makkay - 113 meczów
  • 3. Pierre-Emerick Aubameyang, Giovane Elber - 126 meczów
  • 5. Marcelinho, Franck Ribery - 133 mecze 

Oczywiście Harry Kane cały czas pozostaje w grze o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego w kwestii goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi (41). Aktualnie Anglik ma średnią 1,27 bramki na mecz - gdyby utrzymał ją do końca i zagrał we wszystkich 34 spotkaniach, skończyłyby rozgrywki z 43 trafieniami.

Bayern Monachium wróci na boisko po Nowym Roku. Zacznie od dwóch meczów ligowych, kończących pierwszą część rozgrywek - z VfL Wolfsburg Kamila Grabary (11 stycznia) oraz FC Koeln Jakuba Kamińskiego (14 stycznia).

