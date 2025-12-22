Niebywałe, co zrobił Kane. Nawet Lewandowski nie dał rady

Harry Kane nie zwalnia tempa. Mogło się wydawać, że ostatni tegoroczny mecz Bayernu Monachium zakończy bez gola, jednak przeciwko Heidenheim (4:0) trafił w drugiej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. W ten sposób pobił kolejny rekord.

Harry Kane przechodzi samego siebie w Bayernie Monachium. Zgruzował rekord Bundesligi

Dla reprezentanta Anglii był to 78. mecz w Bundeslidze. A statystyki, jakie w nich wykręcił, mogą przyprawić o zawrót głowy. Zdobył bowiem aż 81 bramek, w dodatku zanotował 19 asyst, co daje 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Żaden inny zawodnik w historii rozgrywek nie zrobił tego tak szybko.

Tak spektakularny wynik Kane zawdzięcza w dużej mierze popisom z obecnych rozgrywek. Po 15 kolejkach Bundesligi, co nie jest nawet półmetkiem, ma na koncie 19 trafień oraz trzy ostatnie podania. Dzięki temu z 22 pkt jest zdecydowanym liderem klasyfikacji kanadyjskiej - drugi Michael Olise, także gracz Bayernu, ma 15 pkt (siedem goli oraz osiem asyst).

Jak jeszcze można podkreślić skalę osiągnięcia 32-latka? "Aby zobrazować, jak imponujący jest to wyczyn, warto dodać, że Kane'owi zajęło to o 35 meczów mniej niż poprzedniemu rekordziście, legendarnemu holenderskiemu napastnikowi Royowi Makaayowi" - czytamy na oficjalnej stronie Bundesligi.

Harry Kane zabrał głos po pobiciu rekordu Bundesligi. "Nie mogę się doczekać kolejnego"

- Jestem oczywiście niezmiernie dumny. Myślę, że to zasługa mojego zaangażowania każdego dnia, mojej pracy, a także kolegów z drużyny i sztabu szkoleniowego, którzy nieustannie mnie rozwijają i doskonalą. Nie skupiam się na tym zbytnio, ale kiedy coś takiego się wydarzy, nie mogę się doczekać kolejnego. Zobaczmy więc, jak szybko uda nam się osiągnąć kolejne 100 punktów - podsumował Kane.

Najszybciej zdobyte 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej Bundesligi

1. Harry Kane - 78 meczów

2. Roy Makkay - 113 meczów

3. Pierre-Emerick Aubameyang, Giovane Elber - 126 meczów

5. Marcelinho, Franck Ribery - 133 mecze

Oczywiście Harry Kane cały czas pozostaje w grze o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego w kwestii goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi (41). Aktualnie Anglik ma średnią 1,27 bramki na mecz - gdyby utrzymał ją do końca i zagrał we wszystkich 34 spotkaniach, skończyłyby rozgrywki z 43 trafieniami.

Bayern Monachium wróci na boisko po Nowym Roku. Zacznie od dwóch meczów ligowych, kończących pierwszą część rozgrywek - z VfL Wolfsburg Kamila Grabary (11 stycznia) oraz FC Koeln Jakuba Kamińskiego (14 stycznia).