Makabryczna zbrodnia wstrząsnęła światem. Nagranie mrozi krew w żyłach

Mario Pineida, ośmiokrotny reprezentant Ekwadoru, w środę 17 grudnia został zastrzelony w mieście Guayaquil. Wraz z nim zginęła jego 39-letnia partnerka (a nie żona, jak pierwotnie informowano), a w wyniku zdarzenia obrażenia poniosła także matka zmarłego. W tej sprawie dalej wiele się dzieje.

Mario Pineida zastrzelony. Oto przebieg wydarzeń

Do sieci trafił zapis z monitoringu, gdzie widać przebieg zbrodni. W przedsionku sklepu, gdzie Pineida miał robić świąteczne zakupy, stała jego partnerka, która sprawdzała coś w telefonie komórkowym. Po chwili pojawił się piłkarz i dwie przypadkowe osoby, a w kierunku sklepu zaczęli zbliżać się dwaj sprawcy.

Jeden z nich był w kasku motocyklowym, drugi w czapce z daszkiem. Obaj weszli do przedsionka z pistoletami skierowanymi w kierunku 33-latka. Ten wyciągnął ręce w geście poddania się i przez chwilę z nimi rozmawiał. Po chwili w jego stronę padły strzały, a on runął na posadzkę.

Mężczyzna w czapce oddał jeszcze kilka strzałów do piłkarza, natomiast ten w kasku ruszył w stronę kobiety i do niej strzelił, a gdy upadła, zrobił to jeszcze raz. Po chwili dwaj sprawcy uciekli. Dwóm świadkom zbrodni nie stała się większa krzywda. Ze względu na drastyczność nagrania nie publikujemy go.

Zagadkowa śmierć Mario Pineidy i jego partnerki. Monitoring pomógł zatrzymać jednego podejrzanego

Jak przekazał portal klix.ba, gdy żona Pineidy została poinformowana o sytuacji, "pojechała na miejsce zdarzenia i zidentyfikowała ciało". Co do ewentualnego motywu, to "powiedziała śledczym, że nie miała pojęcia o żadnych groźbach, ale policja koncentruje się na możliwości, że ofiary były wcześniej poddawane naciskom lub groźbom". Również matka zmarłej 39-latki na pogrzebie mówiła, iż nie wiedziała o żadnych groźbach.

Policja potwierdziła już aresztowanie jednego z podejrzanych, co było możliwe dzięki analizie zapisu monitoringu z miejsca zbrodni. Poszukiwania drugiego podejrzanego trwają. "Operacja była możliwa dzięki monitoringowi, który (pozwolił - red.) zidentyfikować pojazdy użyte do popełnienia przestępstwa, a następnie pozwolił na odnalezienie jednego z podejrzanych" - przekazali odpowiedzialni za monitoring miejski.

Mario Pineida był piłkarzem klubów: Panama SC (2009-2010), Independiente (2010-2016), Barcelona SC (2016-2022 i 2024-2025), Fluminense (2022) oraz CD El Nacional (2024).