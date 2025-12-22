Co za wyczyn Lewandowskiego! Najlepszy w Barcelonie

Za Barceloną ostatni mecz w 2025 roku. Zespół Hansiego Flicka wygrał 2:0 z Villarrealem po golach Raphinhi i Lamine'a Yamala. Barcelona grała w przewadze od 39. minuty, gdy czerwoną kartkę obejrzał Renato Veiga. Robert Lewandowski zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku w 62. minucie, zmieniając Ferrana Torresa. "Nie strzelił od miesiąca, od meczu z Athletikiem pod koniec listopada i dzisiaj próbował skończyć tę złą passę, choć nie włożył w to wiele wysiłku" - pisali Hiszpanie o występie Lewandowskiego.

Co za liczby Lewandowskiego. Najlepszy strzelec w lidze w 2025 roku

Hiszpański dziennikarz Pedro Martin podliczył, którzy z zawodników Barcelony strzelili najwięcej goli w lidze hiszpańskiej w 2025 r. Najlepiej w tym aspekcie wypadł Lewandowski, który zdobył 19 bramek w Primera Division. Lewandowski wypadł lepiej od Ferrana Torresa (18), Raphinhi (14), Lamine'a Yamala i Fermina Lopeza (po 10).

A jak to wygląda na przestrzeni wszystkich rozgrywek, w których udział brała Barcelona w 2025 r.? W tym przypadku Lewandowski ma 27 goli, a więc tyle samo, co Torres. Nieco gorzej w tym aspekcie wypada Raphinha, który strzelił 25 goli w tym roku kalendarzowym. W dalszej kolejności jest Yamal (21) i Fermin (14).

Lewandowski mówi o swojej przyszłości. "Nie spieszy mi się"

Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Na razie nie zapadła decyzja co do przedłużenia współpracy. Sam Lewandowski nie spieszy się z jej podjęciem.

- Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - tłumaczył Lewandowski podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

Lewandowski z chęcią podpisałby nową umowę z Barceloną na kolejny sezon, ale to wiązałoby się z obniżeniem zarobków. Cały czas Polak cieszy się zainteresowaniem takich klubów, jak AC Milan, Chicago Fire czy Fenerbahce.

Barcelona wróci do gry 3 stycznia, kiedy to zagra na wyjeździe z Espanyolem. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.