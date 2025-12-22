Stało się! Oto następca Papszuna w Rakowie Częstochowa

Od mniej więcej kilku tygodni było jasne, że Marek Papszun zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Stołeczny klub nie był w stanie długo dojść do porozumienia z Rakowem Częstochowa ws. kwoty odstępnego, ale ostatecznie transakcja została dopięta po ostatnich meczach w tym roku. 19 grudnia br. Papszun zakończył pracę w Rakowie i związał się 2,5-letnim kontraktem z Legią. W poniedziałek Raków Częstochowa ogłosił światu, kogo wybrał na następcę Papszuna.

REKLAMA

Zobacz wideo Były piłkarz Legii o Papszunie: Moim zdaniem zrobi to jak w Rakowie

Oto następca Papszuna w Rakowie Częstochowa. Niedawno awansował do I ligi

W poniedziałek o godz. 12:00 rozpoczęła się konferencja prasowa, na której pojawili się Michał Świerczewski (właściciel Rakowa) oraz nowy trener częstochowian. Wybór Świerczewskiego padł na Łukasza Tomczyka, który pracował od września 2023 r. w Polonii Bytom. Tomczyk podpisał kontrakt z Rakowem do czerwca 2027 r. z opcją przedłużenia o trzy lata. Wcześniej Raków uiścił klauzulę wykupu w wysokości 150 tys. złotych.

Tomczyk pracował w Rakowie jako trener akademii przez osiem lat. W czerwcu 2018 r. Tomczyk zakończył pracę w tym klubie i trafił do Victorii Częstochowa. Potem Tomczyk był asystentem Dawida Kroczka w Resovii Rzeszów (2021-2022), a następnie był szefem analityków w GKS-ie Katowice (2022-2023) i Polonii Bytom (2023).

- Moje serce jest czerwono-niebieskie i wierzę w to, że w przyszłości uda mi się tutaj wrócić do klubu, kiedy będę jeszcze bardziej doświadczonym. Rozwinę się jeszcze mocniej, będę mógł przekazywać owoce swojej wiedzy zawodnikom, trenerom i mocniej rozwijać ten projekt. Bardzo w to wierzę, iż dostanę szanse na coś więcej, temu poświęcam czas. Raków po części to mój drugi dom. Miejsce, które dało mi bardzo mocną szansę rozwoju. Po trudnym dzieciństwie w domu dziecka dostałem szansę zaistnienia w piłce jako trener młodzieżowy. Tutaj nabierałem pierwszych wartości - mówił Tomczyk w 2018 r.

Tomczyk zaczynał pracę w Polonii, gdy ta grała w drugiej lidze. W swoim drugim sezonie w Polonii trener wywalczył bezpośredni awans do I ligi. Polonia zakończyła pierwszą część tego sezonu na drugim miejscu z 34 punktami, przez co traci dziewięć do prowadzącej Wisły Kraków.

Zobacz też: Kamera przyłapała Szczęsnego. Tak zareagował na to, co zrobił Garcia

Tomczyk rozpocznie pracę z Rakowem na początku stycznia, gdy klub uda się na zgrupowanie do Turcji (7-24 stycznia 2026). Tam Raków zagra w sparingach z Red Bullem Salzburg (10.01), Łudogorcem Razgrad (14.01), Partizanem Belgrad (18.01), Vojvodiną Nowy Sad (23.01) i TSC Backa Topola (23.01).