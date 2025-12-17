FIFA idzie na całość. Rekordowa kasa czeka na reprezentację Polski

Przyszłoroczne mistrzostwa świata rozegrane zostaną w innowacyjnym formacie. Po raz pierwszy wystąpi na nich aż 48 zespołów. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdzie się Polska. Wiadomo, na jaką gratyfikację finansową będzie mogła liczyć, jeśli się zakwalifikuje.

Rekordowy mundial. FIFA może zapłacić krocie reprezentacji Polski

Wszystko z powodu zjazdu FIFA, który odbył się w Dosze i zatwierdził plan finansowy na mundial. Już wiadomo, że będzie rekordowo. "Pula środków do rozdysponowania między federacje uczestniczące w mundialu wyniesie rekordowe 727 mln dolarów. To wzrost o blisko 49 procent względem poprzedniego turnieju w Katarze (488)" - zauważa WP Sportowe Fakty.

Łącznie 48 federacji, których kadry pojadą na MŚ, dostanie na pokrycie kosztów przygotowań 72 miliony dolarów. Każda z federacji będzie mogła liczyć na 1,5 mln dolarów. Będzie mogła je wydać wedle własnego uznania i potrzeb. Do tego każdy z uczestników otrzyma minimum 9 mln dolarów. Oznacza to, że awans na MŚ da PZPN co najmniej 10,5 mln dolarów.

Najwięcej za występ na mundialu dostanie oczywiście nowy mistrz świata, który otrzyma 50 milionów dolarów. To o 17 milionów więcej niż wicemistrz. Wygrany meczu o trzecie miejsce dostanie 29 milionów dolarów, a czwarta drużyna świata - 27 milionów.

Ćwierćfinaliści, którzy na etapie 1/4 finału (miejsca 5-8) pożegnają się z turniejem otrzymają po 19 milionów dolarów. To o cztery dolary więcej niż zespoły wyeliminowane etap wcześniej. Drużyny, które wyjdą z grupy, ale odpadną na pierwszej przeszkodzie fazy pucharowej dostaną po 11 milionów dolarów. Zespoły z lokat 33-48 dostaną po dziewięć milionów dolarów.

Pula nagród MŚ 2026 (tylko za wyniki):

mistrz świata - 50 milionów dolarów

wicemistrz świata - 33 miliony dolarów

trzecie miejsce - 29 milionów dolarów

czwarte miejsce - 27 milionów dolarów

miejsca od 5 do 8 -19 milionów dolarów

miejsca od 9 do 16 -15 milionów dolarów

miejsca od 17 do 32 - 11 milionów dolarów

miejsca od 33 do 48 - 9 milionów dolarów

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca. Zainauguruje je mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Finał zaplanowano na 19 lipca. Będzie to najdłuższy turniej w historii. Tytułu wywalczonego w 2022 roku bronić będzie Argentyna.