Leo Beenhakker wściekł się na dziennikarza. "Tak się wkurzył, że zaczął mnie wyzywać"

Tym razem gościem był Piotr Żelazny - dziennikarz TVP Sport oraz autor "Magazynu Kopalnia - sztuka futbolu". Tematem rozmowy był historyczny, kultowy i legendarny mecz Polska - Portugalia. W 2006 roku z wicemistrzem Europy wygraliśmy na Stadionie Śląskim 2:1.

Napisać, że nie byliśmy faworytem, to nie napisać nic. Eliminacje do mistrzostw Europy 2008 zaczęliśmy fatalnie, a prasa spekulowała, że niedawno zatrudniony Leo Beenhakker niedługo będzie musiał pożegnać się z posadą selekcjonera.

Ale w chorzowskim kotle doszło do piłkarskiego cudu. Anonimowy w Europie Grzegorz Bronowicki zatrzymał Cristiano Ronaldo, a ówczesnego napastnika Manchesteru United przyćmił Euzebiusz Smolarek. - Ebi był Robertem Lewandowskim przed Robertem Lewandowskim. Był dla nas piłkarskim bogiem i błędem w Matriksie - mówi Żelazny.

Dziennikarz w podcaście wspomina swoją relację z Beenhakkerem. Opowiada, jak holenderski trener się na niego wściekł, nawyklinał i przerwał wywiad. Ale chwilę później dokończyli rozmowę. - Wytknąłem mu lewe interesy i się wściekł - wspomina Żelazny.

Oprócz tego dziennikarz opowiada o realiach pracy z ówczesnych mediach - o wiecznie zadymionych redakcjach, lejącej się wódce i wszechobecnych wyzwiskach. "Patrz go k***a, analfabeta p********y! - usłyszał młody dziennikarz, gdy... odmówił wycieczki do monopolowego.

Zwycięstwo z Portugalią po dwóch golach Smolarka było początkiem jednej z największych przygód w historii piłkarskiej reprezentacji Polski. Beenhakker pozwolił polskim piłkarzom uwierzyć, w swoją moc. Ta wiara zaprowadziła ich na Euro 2008. Ale wcześniej był chorzowski kocioł, Bronowicki "chowający do kieszeni" Ronaldo, czy potężny Ebi Smolarek. Jesteście ciekawi tej podróży w czasie?

