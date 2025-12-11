Podbił serca kibiców przed Lewandowskim. "Wydawał się z innego świata"

Robert Lewandowski to ikoniczna postać dla polskiej piłki. Spora część kibiców i ekspertów może twierdzić, że Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem, lepszym od Zbigniewa Bońka i całej reszty. To właśnie napastnik Barcelony ma najwięcej meczów (163) i bramek (88) w narodowych barwach. Kto wcześniej mógł cieszyć się podobnym statusem, jeszcze przed tzw. erą Lewandowskiego?

To on podbił serca polskich kibiców. "Wydawał się piłkarskim bogiem"

Kiedyś takim odpowiednikiem Lewandowskiego w naszej kadrze był Euzebiusz Smolarek, o którym Piotr Wesołowicz i Tomasz Pazdyk rozmawiali z Piotrem Żelaznym w podcaście "A pamiętasz jak".

- Czy gole Ebiego nie smakowały wtedy trochę wykwintniej? - zapytał Pazdyk. - To jest już "kiedyś to było", wiesz o co chodzi - stwierdził Żelazny. - Ale tak było. Wtedy Ebi Smolarek, który był w Borussii Dortmund, wydawał nam się być piłkarskim bogiem. Wydawał nam się być osobą z innego świata, niepasującą do tej rzeczywistości. On też był błędem w Matriksie w polskiej piłce. Wiecie, średnio mówił po polsku, był produktem holenderskiego systemu szkolenia - dodał dziennikarz TVP Sport.

Oto "druga kariera" Smolarka. "Bardzo bym chciał, by piłkarze czuli się bezpieczni"

Smolarek debiutował w reprezentacji Polski 13 lutego 2002 r. w meczu z Irlandią Północną (4:1), gdy selekcjonerem był Jerzy Engel. W tym czasie Smolarek zagrał 47 meczów w narodowych barwach, w których strzelił 20 goli i zanotował sześć asyst. Zdecydowanie najlepiej kibice pamiętają dublet Smolarka w wygranym 2:1 meczu z Portugalią w eliminacjach do Euro 2008. To właśnie Smolarek wprowadził Polskę na pierwsze mistrzostwa Europy.

W trakcie swojej kariery Smolarek reprezentował takie kluby jak Feyenoord Rotterdam (1999-2005), Borussia Dortmund (2005-2007), Racing Santander (2007-2010), Bolton (2008-2009), Polonia Warszawa (2010-2011) czy Jagiellonia Białystok (2012-2013).

Aktualnie Smolarek jest nadal związany z polską piłką, ponieważ jest prezesem Polskiego Związku Piłkarzy, który dba o prawa zawodników. - Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze w Polsce czuli się jeszcze bardziej bezpieczni. Praca w zarządzie PZP to dla mnie druga kariera - mówił wtedy Smolarek.