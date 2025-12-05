Jan Tomaszewski wypalił bez ogródek o MŚ 2026. "Daj Boże"

Reprezentacja Polski będzie musiała jeszcze powalczyć o awans do mistrzostw świata. Dzięki zajęciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej Biało-Czerwoni znaleźli się w barażach. Tam rywalem Polski w półfinale będzie Albania, a spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym. W przypadku awansu do finału zespół Jana Urbana zagra z lepszym z pary Szwecja - Ukraina: wówczas Polska będzie gościem. W piątek Polska pozna swoich potencjalnych rywali w fazie grupowej na mundialu.

Tomaszewski nie ma wątpliwości przed losowaniem. "Tam nie będzie frajerów"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" przed losowaniem grup mistrzostw świata. Jak do tego tematu podchodzi były reprezentant Polski?

- To nieważne. Ważne, że tam nie będzie frajerów. Tam będzie parę drużyn, które można ograć, ale w każdej grupie będzie jedna, dwie drużyny, które liczą się w świecie. Jeśli my awansujemy, a jestem przekonany, że awansujemy i daj Boże, żebyśmy awansowali, to tam nie będzie Malty, Finlandii, nie będzie słabych drużyn - powiedział.

Tomaszewski stwierdził, że w grupie Polski może pojawić się jedna "przypadkowa" drużyna. Co miał na myśli? - Oczywiście, jeśli trafi się jakaś drużyna przypadkowa, to bardzo dobrze. Dlaczego? Bo wtedy nie będzie tego trzydniowego cyklu, co trzy dni. Ze słabszym przeciwnikiem można będzie grać innym składem, co może mieć naprawdę znaczenie później. Pierwszy skład będzie przygotowany na następny mecz, bo będą tam rywale, którzy umieją i potrafią grać w piłkę - dodał Tomaszewski.

Urban mówi o losowaniu dla Polski. "Wiemy, co trzeba zrobić"

Jan Urban podchodzi spokojnie do dzisiejszego losowania. Selekcjoner podkreśla w wywiadzie, że najważniejsze dla niego są mecze barażowe, a nie to, kogo Polska może wylosować w grupie.

- Nie mam żadnych oczekiwań. Musimy tam być. Oczywiście, byłoby fajnie, gdyby było to dobre losowanie. Oby fortuna zatoczyła koło. To będzie świadczyło o tym, że jesteśmy na mundialu. Tak naprawdę, to myślę tylko i wyłącznie o Albanii. Będzie czas nad tym się zastanowić, jeśli się zrobi to, co trzeba zrobić, żeby tam być. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić - opowiadał Urban w rozmowie z "Super Expressem".

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godz. 18:00 czasu polskiego. Polska będzie losowana z czwartego koszyka. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

