Chociaż w miniony wtorek FC Barcelona wygrała 3:1 z Atletico Madryt w hicie 19. kolejki La Liga, to nie najlepiej to spotkanie wspominać będzie Robert Lewandowski. W 36. minucie polski napastnik podszedł do rzutu karnego, ale strzelił hen wysoko, panu Bogu w okno, żeby zacytować klasyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Takiej bramki potrzebował Robert Lewandowski, żeby strzelić gola z Atletico Madryt

"To nie wina Mbappe, że Lewandowskiemu potrzeba rozmiarów bramki do futbolu amerykańskiego, żeby strzelić karnego" - napisał jeden z użytkowników na portalu X, zamieszczając animację, w której powiększał bramkę, aż wpadłby do niej rzut karny wykonywany we wtorek przez Roberta Lewandowskiego. To wideo zanotowało już ponad 2,4 mln wyświetleń!

Zobacz też: O 22:00 Barcelona napisała o Lewandowskim. Od razu zawrzało

Ten wpis był odpowiedzią na statystykę, że Robert Lewandowski przez ponad trzy lata gry zdobył 14 bramek z rzutów karnych dla FC Barcelony, a Kylian Mbappe po zaledwie ponad roku ma 15 takich trafień w barwach Realu Madryt. To jednak nie prawda, Francuz zdobył 14 bramek z karnych dla "Królewskich".

A jak wyglądają statystyki obu panów w tych klubach przy wykonywaniu "jedenastek"? Lewandowski wykonywał 18 rzutów karnych i wykorzystał 14 z nich (78 proc. skuteczności). Za to Mbappe... Ma identyczną skuteczność! Także wykonywał 18 rzutów karnych i wykorzystał 14 z nich.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 6 grudnia o godz. 18:30 na wyjeździe z Realem Betis. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.