Reprezentacja Polski jest jedną z drużyn, która jeszcze musi walczyć o swoje miejsce na przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni trafili do ścieżki barażowej, w której najpierw zagrają u siebie w półfinale z Albanią, a w przypadku awansu do finału zmierzą się z lepszą z drużyn, z pary Ukraina - Szwecja. Na piątkowe losowanie do Waszyngtonu udaje się spora polska delegacja: Jan Urban, Cezary Kulesza (prezes PZPN), Emil Kopański (rzecznik reprezentacji) i Łukasz Gawrjołek (kierownik).

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Polska piłka jest najmocniejsza po losowaniach

Te kraje nie chcą trafić na Polskę. "Będzie miała dużo do wygrania"

Czy uczestnicy mistrzostw świata chcieliby trafić w losowaniu na Polskę? "Przegląd Sportowy Onet" przepytał trzynastu dziennikarzy z różnych krajów. Z Polską chcą zagrać takie nacje, jak Belgia, Portugalia, Anglia, Senegal czy Meksyk. - Tak, dajcie nam Polskę. Będzie w końcu okazja zrewanżować się za porażkę 0:3 na mundialu w 1982 r. Polska nie ma dla nas tajemnic - mówi Yves Taildeman z dziennika "La Derniere Heure".

- Polska i Meksyk to reprezentacje na podobnym poziomie, nie aspirują do wygrania mundialu. Meksyk ma zespół zdolny konkurować o wysokie cele, co pokazał na poprzednich mistrzostwach świata. Myślę, że byłby to ciekawszy mecz niż starcie na ostatnim mundialu - uważa Pepe del Bosque, komentator stacji TNT.

Mieszane uczucia co do wylosowania Polski ma m.in. Argentyna, Francja, Norwegia czy Egipt. Polski w losowaniu chce uniknąć Brazylia, Holandia, Chorwacja i Hiszpania. - Polska nie przeżywa teraz najlepszego momentu, ale się obudzi. By jednak awansować na mundial, musi przejść przez trudne baraże. Czuję, że Polska się obudzi i jeśli przejdzie baraże, będzie rywalem, który nie ma nic do przegrania, a dużo do wygrania na tym mundialu - komentuje Jorge Garcia z dziennika "AS".

Polska będzie losowana z czwartego koszyka, co oznacza, że może trafić na absolutne potęgi. W pierwszym koszyku znajduje się np. Hiszpania, Niemcy i Argentyna. W drugim koszyku jest Kolumbia, Austria czy Maroko, a w trzecim znajduje się Norwegia, Arabia Saudyjska i Panama.

Zobacz też: Największy polski talent opuszczał boisko we łzach. Są pierwsze informacje

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godz. 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU