Jan Urban stawia sprawę jasno ws. MŚ 2026. Nawet się nie zawahał

Reprezentacja Polski zna już swoją ścieżkę barażową o mistrzostwa świata 2026. Najpierw zespół Jana Urbana zagra u siebie z Albanią, a w przypadku awansu do finału baraży zmierzy się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. W piątkowy wieczór czasu polskiego Polska pozna swoich potencjalnych rywali w fazie grupowej mundialu, o ile się później do niej zakwalifikuje.

Jan Urban zabrał głos przed losowaniem MŚ. "Byłoby fajnie"

Urban rozmawiał z "Super Expressem" przed losowaniem grup mistrzostw świata. Jakie preferencje ma nasz selekcjoner w kontekście rywali?

- Nie mam żadnych oczekiwań. Musimy tam być. Jedziemy, bo delegacje zespołów, które jeszcze nie awansowały, a mogą awansować, po prostu jadą i powinny tam być. Oczywiście, byłoby fajnie, gdyby było to dobre losowanie. Oby fortuna zatoczyła koło. To będzie świadczyło o tym, że jesteśmy na mundialu - tłumaczy Urban, nawiązując do tego, że w 1986 r. grał na mistrzostwach świata w Meksyku jako piłkarz, a teraz Meksyk jest współgospodarzem mundialu.

Nasz trener przyznaje, że priorytetem dla niego są marcowe baraże, począwszy od półfinałowego starcia z Albanią.

- Tak naprawdę, to myślę tylko i wyłącznie o Albanii. Będzie czas nad tym się zastanowić, jeśli się zrobi to, co trzeba zrobić, żeby tam być. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić: najpierw pokonać Albanię, co nie będzie łatwym zadaniem. To jest zespół, który był w stanie nas wyprzedzić w grupie. Atut własnego boiska przemawia na naszą korzyść. Potrafią grać w piłkę. Tak jak większość reprezentacji, która dostała się do mistrzostw, czy ma szansę w barażach. To jest jeden mecz, więc wszystko jest możliwe. Dlatego moja głowa jest zaprzątnięta przede wszystkim Albanią - przekazał.

Urban zaznaczył, że przygotowania Polski dotyczą też potencjalnego rywala w finale baraży, a nie tylko Albanii. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy monitorować, oglądać i mieć jak największą wiedzę na temat Ukrainy i Szwecji. Gdybyśmy znaleźli się w finale baraży, to musimy być na to przygotowani - podsumował selekcjoner Biało-Czerwonych.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godz. 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

