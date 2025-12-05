O słowach Wengera będzie głośno. Wskazał faworyta MŚ 2026. "Ogromna różnica"

Mistrzostwa świata 2026 będą pierwszą w historii imprezą z aż 48 uczestnikami. Mimo to grono faworytów jest dość wąskie, a swojego faworyta do zdobycia tytułu wskazał Arsene Wenger, legendarny trener Arsenalu (1996-2018), a obecnie szef FIFA ds. globalnego rozwoju piłki nożnej.

Arsene Wenger wskazał "zdecydowanego faworyta" mistrzostw świata 2026

- Staram się być jak najbardziej obiektywny, ale Francja jest zdecydowanym faworytem z jednego powodu: ma więcej napastników światowej klasy niż jakikolwiek inny kraj - powiedział, cytowany przez dziennikarza Miguela Delaneya w serwisie X. - To zrobi ogromną różnicę - dodał 76-letni Francuz. Słowa te padły w Waszyngtonie podczas jednego z czwartkowych paneli poprzedzających losowanie grup przyszłorocznego mundialu.

Na pewno Francuzi, mistrzowie świata sprzed siedmiu lat i aktualni wicemistrzowie globu, mają kim straszyć defensywy rywali. Niekwestionowanym liderem ofensywy jest Kylian Mbappe (Real Madryt), którego wspierają m.in. Ousmane Dembele, Desire Doue, Bradley Barcola (wszyscy PSG), Michael Olise (Bayern Monachium), Marcus Thuram (Inter Mediolan), Hugo Ekitike (Liverpool) czy Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Zresztą nie wszyscy z wymienionych mogą znaleźć się w kadrze na turniej.

Arsene Wenger wydał werdykt ws. powiększonych mistrzostw świata. Krótko i dosadnie

Podczas panelu były szkoleniowiec Arsenalu odniósł się również do powiększenia mundialu. Według niego to "naturalna ewolucja". - Uważam, że 48 drużyn to odpowiednia liczba. To mniej niż 25 proc. (federacji zrzeszonych w FIFA - red.), jest szansa na udział. Ale i tak 75 proc. drużyn nie bierze udziału, licząc Chiny i Indie, to trzy miliardy ludzi - stwierdził.

Losowanie fazy grupowej mistrzostw świata 2026 odbędzie się w piątek o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

