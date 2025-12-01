Zgłasza się następca Urbana! Mówi wprost: "Wierzę w siebie"

6 - tyle meczów rozegrała reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana. Żadnego z nich nie przegrała (cztery zwycięstwa, dwa remisy), przez co na razie selekcjoner może spać spokojnie. Chociaż nie brakuje trenerów zgłaszających aspiracje do kadry.

Trener rewelacji Ekstraklasy zapytany o reprezentację Polski. "Wierzę w siebie"

Największą rewelacją sezonu Ekstraklasy jest Wisła Płock, beniaminek, który w 16 meczach zdobyła 28 punktów i aktualnie jest trzecia w tabeli (straciła też zdecydowanie najmniej goli w lidze, tylko 11). Drużynę tę od lata 2024 r. prowadzi Mariusz Misiura, mający za sobą pracę m.in. w Hiszpanii (w tym w akademii Realu Madryt), Chinach, Niemczech i Portugalii.

W Polsce wyrobił sobie markę w Zniczu Pruszków (awans do I ligi, a potem utrzymanie z najniższym budżetem w rozgrywkach), a dotychczasowa praca w Wiśle pozwala mu mierzyć wysoko. W programie "Polsat Sport Talk Extra" został zapytany nawet o pracę w reprezentacji Polski.

- Wierzę w siebie i czas, który poświęciłem na rozwój. 12 lat poza domem, daleko od rodziców, daleko od znajomych, poświęcenie pewnego rodzaju znajomości i relacji, aby samemu się rozwijać... Wierzę, że w konsekwencji dostajesz coś w zamian - przyznał 44-latek, dając do zrozumienia, że dąży do objęcia drużyny narodowej.

Mariusz Misiura myśli o prowadzeniu reprezentacji Polski. Wskazuje na innego polskiego trenera

Następnie odwołał się do historii innego polskiego trenera, który, mimo że niewielu się tego spodziewało, osiągnął duże sukcesy. A obecnie też jest przymierzany do kadry. - Obojętnie w jakim klubie pracujesz, to chcesz iść z nim jak najwyżej, chcesz osiągać wyniki nieoczywiste. Tego mnie nauczyło życie, żeby marzyć. To pokazał Adrian Siemieniec, zdobywając mistrzostwo z Jagiellonią Białystok. Nikt by nie przypuszczał, że może to zrobić, a zrobił - powiedział Misiura.

- Każdy nas może napisać swój scenariusz. Wszystko zależy od tego, jak ciężko będziesz pracował. Tylko mówię, to nie jest sport indywidualny, a drużynowy i kluczem jest, jaką grupę ludzi wokół siebie wybierzesz i jak będziesz z nimi funkcjonował. Wtedy wierzysz, że "sky is no limit" (niebo to nie limit - red.) - zakończył.

Prowadzona przez Mariusza Misiurę Wisła Płock przed przerwą zimową rozegra jeszcze dwa spotkania: domowe z Cracovią (4 grudnia) i wyjazdowe z Koroną Kielce (8 grudnia).

