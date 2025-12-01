Yamal mógł grać dla innej reprezentacji! "Jest to również mój kraj"

Lamine Yamal nie ma jeszcze 19 lat, a już osiągnął naprawdę wiele w swojej karierze piłkarskiej. Do tej pory Hiszpan wygrał mistrzostwa Europy podczas turnieju w 2024 r., a także dwa mistrzostwa Hiszpanii czy Superpuchar Hiszpanii. Poza tym Yamal zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki i przegrał tylko z Ousmane'em Dembele z Paris Saint-Germain. - Możliwe, że Lamine osiągnie poziom Messiego lub nawet pójdzie dalej, by stać się lepszym zawodnikiem. Zawodnicy robią postępy z roku na rok, a on już jest na bardzo wysokim poziomie - uważa Wesley Sneijder, były reprezentant Holandii.
Aktualnie Yamal reprezentuje barwy Hiszpanii, dla której zagrał już 23 mecze. Piłkarz Barcelony miał jednak możliwość reprezentowania innej nacji. Jego ojciec, Mounir Nasraoui, pochodzi z Maroka, a jego mama, Sheila Ebana, urodziła się w Gwinei Równikowej. W jednym z wywiadów Yamal ujawnił, dlaczego wolał reprezentować Hiszpanię od Maroka.
- W głębi serca myślałem o grze dla Maroka. W tamtym czasie Maroko dotarło do półfinału mistrzostw świata. Ale w decydującym momencie nie miałem żadnych wątpliwości. Pomimo całej miłości i szacunku, jakie żywię dla Maroka, zawsze chciałem grać na Euro i w Europie. Uważam, że europejska piłka jest bardziej oglądana i bliższa międzynarodowemu poziomowi - tłumaczył Yamal.
- I, dzięki Bogu, udało mi się to osiągnąć. Dzięki temu jestem też bliżej mistrzostw świata i mam szansę je wygrać. Zawsze będę kochał Maroko, ponieważ jest to również mój kraj. Dorastałem w Hiszpanii i czuję, że jest to również mój kraj - dodał zawodnik Barcelony.
Ostatnio było głośno o Yamalu w związku z konfliktem, jaki trwa na linii FC Barcelona - Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF). Yamal nie wziął udziału w październikowym i listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. W listopadzie Yamal przechodził "inwazyjny zabieg z zastosowaniem częstotliwości radiowej w celu złagodzenia dyskomfortu, którego doświadcza w okolicy łona".
Zobacz też: Oto cała prawda o Papszunie. "Jest pazerny, wyciska jak cytrynę"
Z tego faktu nie był zadowolony Luis de la Fuente, czyli selekcjoner Hiszpanów. - Jestem w szoku, nigdy wcześniej nie byłam w podobnej sytuacji i nie sądzę, żeby to było normalne. Wszyscy są zaskoczeni, nic nie wiesz, nie docierają do ciebie żadne wieści, nie znasz żadnych szczegółów, a potem nagle ci o tym mówią - tłumaczył szkoleniowiec.
"Służby medyczne RFEF pragną wyrazić swoje zdziwienie i zaniepokojenie po tym, jak w poniedziałek 10 listopada, dowiedziały się, że Lamine Yamal przeszedł tego samego ranka inwazyjny zabieg. Zabieg ten przeprowadzono bez wcześniejszego poinformowania personelu medycznego. Mając na uwadze zawsze zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zawodnika, RFEF zwolniło zawodnika z obecnego powołania" - czytamy w komunikacie federacji.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!