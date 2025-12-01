Co za szczerość Szczęsnego. Oto kim by był, gdyby nie piłka nożna

Kariera Wojciecha Szczęsnego nadaje się na film i takowy powstał. Niedawno zadebiutował dokument o polskim bramkarzu na Amazonie. Opowiada on o jego życiu, rodzinie i drodze na szczyt. 35-latek był już na emeryturze, ale wszystko zmieniła oferta z Barcelony, która szukała zastępstwa dla kontuzjowanego Marca Andre ter Stegena. Aktualnie Szczęsny jest zmiennikiem Joana Garcii, ale kiedy ten doznał kontuzji, Polak wskoczył w jego miejsce na kilka spotkań i pokazał się z dobrej strony, broniąc m.in. rzut karny Kyliana Mbappe w El Clasico.
Teraz Wojciech Szczęsny był gościem "GQ Poland", który zadał mu kilka szybkich pytań. Na nagraniu zamieszczonym na Instagramie możemy zobaczyć, że zawodnik jest pytany m.in. o rytuały przed meczem. Na pytanie "czym pachnie zwycięstwo?" bramkarz odpowiedział, że "ulgą".
Padło również pytanie o najlepszego zawodnika Barcelony wszech czasów. Wojciech Szczęsny w swoim stylu zapytał, czy chodzi o kogoś "poza nim". Chwilę później odpowiedział "Lionel Messi".
W pewnym momencie Wojciech Szczęsny został zapytany, kim by był, gdyby nie był piłkarzem. - Przegrywem życiowym - odpowiedział z powagą.
Zobacz też: To dlatego Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury. Jego mama zabrała głos
Z nagrania możemy się także dowiedzieć, że Wojciech Szczęsny w futbolu najbardziej nienawidzi przegrywania, zmęczenia, potu i treningów. - Wielu rzeczy nie lubię, ale mimo wszystko jest to moja ulubiona rzecz na świecie - zapewnił.
Nagranie z udziałem Wojciecha Szczęsnego skomentowała jego żona - Marina. Podsumowała występ bramkarza jednym słowem: "Prawdziwy" - czytamy.
Wywiad w magazynie GQ odbił się również szerokim echem w Hiszpanii. Dziennik "La Razon" przytoczył jego słowa na temat kontuzji i połamanych przedramion. - To był jeden z powodów, by skończyć karierę. Miewam naprawdę dość tego cierpienia. Na treningu przychodzi moment, kiedy całkiem tracę czucie w dłoniach i z bólu nie mam siły utrzymać nawet butelki z wodą. Wtedy sobie żartujemy z trenerami, że koniec treningu, bo znowu jestem kaleką - powiedział.
"Wstrząsające wyznanie Szczęsnego na temat problemu, który ma w rękach. Bramkarz odpowiedział o cierpieniu. To, co przyciągnęło najwięcej uwagi, to bolesny problem, z jakim zmaga się w dłoniach, o którym do tej pory mało kto wiedział" - pisano w Hiszpanii.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!