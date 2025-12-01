Oto co trener Interu powiedział o Zielińskim. Ależ słowa!

Inter Mediolan wrócił na zwycięską ścieżkę. Po dwóch porażkach z rzędu - w ligowych derbach z Milanem i z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów - przyszedł czas na zwycięstwo. Podopieczni Cristiana Chivu nie bez problemów pokonali znajdującą się w strefie spadkowej Pisę 2:0. Oba gole padły w drugiej połowie i oba zdobył Lautaro Martinez - najpierw po podaniu Pio Esposito, a potem wykorzystując zagranie Nicolo Barelli. Beniaminek walczył dzielnie, ale nie wytrzymał naporu wicemistrza Włoch.

Piotr Zieliński w ostatnim czasie gra dobrze, ale nie jest w stanie przekonać do siebie trenera Cristiana Chivu. W Serie A pełni rolę rezerwowego, a na dłuższe występy może liczyć jedynie w Lidze Mistrzów. Podobnie było w niedzielę - Polak w przerwie zastąpił Petara Susicia i odmienił losy spotkania.

Świetny występ Zielińskiego

31-latek miał udział przy obu trafieniach. To on razem z Esposito wywalczył piłkę, po czym ruszyła pierwsza akcja bramkowa Interu. Zieliński zagrał do Włocha na skrzydło, a ten idealnie oddał ją do Martineza. Również druga sytuacja rozpoczęła się po świetnym zagraniu reprezentanta Polski.

Piotr Zieliński za swój występ zebrał bardzo dobre oceny we włoskich mediach. Otrzymywał noty między 6,5 a 7 w dziesięciostopniowej skali. "Jest w dobrej formie i to widać", "Wszedł na boisko w drugiej połowie, aby ożywić grę Nerazzurrich i to zrobił", "Przewyższył kolegę z drużyny" - to niektóre z opinii na temat wczorajszego występu Polaka.

Trener chwali Polaka. "Dał nam jakość"

Również Cristian Chivu docenił postawę Zielińskiego. Na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do formy, którą zaprezentowali zawodnicy wpuszczeni w drugiej połowie - Zmiennicy kompletnie zmienili obraz gry w drugiej połowie. Zieliński zapewnił nam więcej jakości piłkarskiej, Esposito z kolei pomógł w starciach fizycznych. Pokazaliśmy też więcej zaangażowania, by osiągnąć pożądany rezultat - powiedział rumuński szkoleniowiec. Czy kolejny dobry mecz Polaka sprawi, że trener mu zaufa?

Po zwycięstwie nad Pisą Inter awansował na trzecie miejsce w Serie A. W czołówce jest bardzo ciasno - prowadzi Milan z 28 punktami na koncie. Takim samym dorobkiem może pochwalić się Napoli, a Inter oraz AS Roma do lidera tracą punkt. W środę podopieczni trenera Cristiana Chivu zmierzą się z Venezią w 1/8 finału Pucharu Włoch.