A jednak! Klopp zdecydował ws. powrotu do Liverpoolu

W poprzednim sezonie Liverpool zdobył mistrzostwo Anglii. Wydawało się, że po wydaniu ponad 480 mln euro w letnim oknie transferowym, kolejny tytuł dla zespołu Arne Slota jest najbardziej prawdopodobny. W tym sezonie Liverpool przegrał już dziesięć meczów, z czego sześć w rozgrywkach Premier League. W niedzielę Liverpool wygrał 2:0 z West Hamem United po golach Alexandra Isaka i Cody'ego Gakpo. Czy wkrótce Slot może stracić pracę w Liverpoolu?

Klopp zastąpi Slota w Liverpoolu? "Już odegrał rolę w detronizacji"

Dziennik "The Telegraph" pisze wprost, czy jest możliwy powrót Juergena Kloppa do Liverpoolu. Z doniesień tego źródła wynika, że jest on "mało prawdopodobny". "Wydaje się, że jest to posunięcie, którego kluby takie jak ten już nie podejmują. Klopp w zeszłym roku był wyczerpany i poprosił o rozwiązanie umowy. To, że powrót Kloppa jest mało prawdopodobny, nie oznacza, że Slot jest odporny na zwolnienie" - czytamy w artykule.

"The Telegraph" dodaje, że Klopp jest aktualnie oddany pracy w Red Bullu. "Klopp już odegrał rolę w detronizacji menedżera. Brał udział w decyzji o zwolnieniu swojego byłego gracza i przyjaciela, Marco Rose, ze stanowiska trenera RB Lipsk w marcu i wyborze stałego następcy tego lata" - pisze wspomniane źródło.

Warto przypomnieć, że informacje o możliwym powrocie Kloppa do Liverpoolu podawała gazeta "The Sun", która nie słynie z największej wiarygodności w Anglii. To samo źródlo twierdziło, że marzeniem Liverpoolu jest zatrudnienie Luisa Enrique, czyli aktualnego szkoleniowca Paris Saint-Germain.

W połowie listopada br. Klopp ogłosił światu, że będzie ekspertem Magenta TV podczas przyszłorocznych mistrzostw świata. "Powrót na ławkę? Nie tęsknię za niczym. Tak zawsze myślałem. Ale teraz znów czuję dreszczyk emocji. Trawa pod moimi stopami. Gorąca atmosfera na stadionie. I znów chcę być naprawdę blisko" - pisał Klopp.

Od 16 stycznia br. Klopp jest dyrektorem ds. globalnej piłki nożnej w Red Bullu. - Cieszę się życiem, spędzam czas z wnukami, zupełnie normalne rzeczy. Wiedziałem też, że nie chcę już pracować jako trener. Tak teraz myślę. Niczego mi nie brakuje - mówił Klopp w rozmowie z dziennikiem "The Athletic".

