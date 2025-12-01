Hansi Flick ma dużo powodów do zmartwień. Postawa jego piłkarzy daje sporo do życzenia i choć mecz z Deportivo Alaves udało się wygrać, to nie można było powiedzieć o dobrej grze drużyny. Tym bardziej że zeszłotygodniowe starcie z Chelsea w Lidze Mistrzów było w pełni zasłużoną i wysoką porażką.

Można jednak mówić o pozytywnych sygnałach, które niemiecki szkoleniowiec otrzymał w ostatnim czasie. Mowa zwłaszcza o powrotach do gry kontuzjowanych piłkarzy. W sobotę po raz pierwszy od październikowego El Clasico na boisku pojawił się Pedri. Tydzień wcześniej dwumiesięczną przerwę spowodowaną urazem uda zakończył Raphinha. Z Alaves tercet Brazylijczyka z Yamalem oraz Lewandowskim pojawił się w wyjściowym składzie po raz pierwszy od pół roku.

Chwiejna forma Lewandowskiego

Ostatnie tygodnie były dla Roberta Lewandowskiego całkiem dobre. Po urazie, którego nabawił się w trakcie meczu reprezentacji Polski z Litwą, nie ma już śladu. W listopadzie strzelił cztery gole, a najważniejszym był ten zdobyty z Athletikiem Bilbao. 37-latek został wybrany kapitanem na to spotkanie. Już w czwartej minucie wpisał się na listę strzelców, a strzelona bramka była pierwszą na świeżo oddanym do użytku Camp Nou.

Meczu z Deportivo Alaves Lewandowski jednak nie może zaliczyć do udanych. Zaliczył co prawda asystę, jednak sytuację bramkową stworzył Raphinha. Dorobek mógł być znacznie okazalszy. Tuż przed przerwą Yamal nie wykorzystał jego podania, a w 59. minucie nie wykorzystał dobrej sytuacji po rzucie rożnym. Chwilę później zszedł z boiska.

Czerwona kartka dla Polaka

Na ostrą krytykę sobotniego występu 37-latka pokusiła się hiszpański "El Espanol". Bez ogródek wręczyli Lewandowskiemu czerwoną kartkę i nazwali go najgorszym zawodnikiem Barcelony. "Kiedy nie spisuje się dobrze w polu karnym czy nie otrzymuje dobrych podań, jego wpływ na postawę drużyny drastycznie maleje" - czytamy.

Dziennikarze doceniają umiejętności Lewandowskiego, zwracając jednocześnie uwagę, że wczorajszy mecz kompletnie mu nie wyszedł. "Środkowi obrońcy Alaves wygrywali pojedynki z Lewandowskim. Bez wątpienia jest ważnym piłkarzem Barcy, ale gdy ma złe dni, trzeba wymagać od niego większego zaangażowania" - podsumowano występ kapitana reprezentacji Polski.

Przed Lewandowskim bardzo ważny test. Barcelona może jutro powiększyć przewagę nad Realem do czterech punktów. Rywal jednak jest z najwyższej półki - Atletico Madryt wygrywając zrówna się punktami z liderem. Kolejny słaby występ Polaka sprawi, że znów głównym tematem rozmów będzie jego wygasająca z końcem sezonu umowa. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.