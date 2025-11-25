Dlatego Polska się skompromitowała. Urban nie może popełnić tego błędu

Kiedy reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, stało się jasne, że najbardziej realnym celem jest drugie miejsce w grupie i walka w barażach. Plan Biało-Czerwoni zrealizowali. Spisali się przyzwoicie, a szczególnie od momentu, gdy kadrę przejął Jan Urban. Mają sporą szansę, by na mundial ostatecznie pojechać. Muszą pokonać Albanię, a także zwycięzcę meczu Ukraina - Szwecja w barażach.

Jerzy Engel mówi wprost. Ten błąd popełniła polska kadra w 2002 roku

Jeśli Polsce uda się wywalczyć bilet na imprezę w USA, Kanadzie i Meksyku, to będzie musiała odpowiednio się do niej przygotować. Tym bardziej że będzie ją czekać zmiana kontynentu i stref czasowych. A właśnie na to w przeszłości nie byli odpowiednio przygotowani kadrowicze Jerzego Engela. Po latach były selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, co najpewniej stanęło na drodze do lepszych wyników Biało-Czerwonych na MŚ 2002 w Korei Południowej i Japonii. Przypomnijmy, nasza drużyna nawet nie wyszła z grupy, przegrywając dwa spotkania i wygrywając tylko mecz o honor.

Co po latach zmieniłby były selekcjoner? - Wyjechałbym na 10 dni do Azji, żeby ta zmiana czasowa i zmiana klimatu nie była tak mocna, jak to myśmy odczuwali - mówił Engel w programie "Cały ten Majdan" na kanale "Przeglądu Sportowego Onet". Jak zbyt krótka aklimatyzacja wpłynęła na zawodników? - Oczywiście my tego nie mówimy głośno, ale wszyscy przychodzili po pastylki do doktora, bo nie mogli spać, bo to był kłopot. Przez zmianę klimatów wielu zawodników i ja też, złapaliśmy alergię. O 5 rano przyjeżdżała ekipa i psikała różnymi chemikaliami, żeby wybijać te owady, które tam się lęgły. To wszystko spowodowało, że jeden, nie powiem, który, z zawodników przez cztery godziny leżał w szpitalu, biorąc kroplówkę, bo tak mocno złapał wtedy alergię - zdradził.

Engel bił się w pierś. - Pojechałbym do Azji 10 dni wcześniej i dopiero po zaakceptowaniu tej zmiany klimatyczno-czasowej na pewno bylibyśmy zdecydowanie lepiej dysponowani w dwóch pierwszych meczach, bo w trzecim meczu już było widać, na jakiej dynamice myśmy to robili - podkreślał. Czasu już jednak nie cofnie. Mimo wszystko może to być cenna wskazówka i lekcja dla Jana Urbana i jego kadry. Czy Polacy pojadą odpowiednio wcześnie do Ameryki, by się zaaklimatyzować?

Najważniejsze mecze Polski za kadencji Jana Urbana

Najpierw muszą zakwalifikować się na mistrzostwa świata. Mecze barażowe zostaną rozegrane dopiero za cztery miesiące. 26 marca Polska zagra u siebie z Albanią. Jeśli zwycięży, wówczas zmierzy się z kolejnym rywalem na jego terenie. Jeśli będzie to Szwecja, to wyjedzie na Skandynawię. W przypadku Ukrainy istnieje spora szansa, że jednak spotkanie odbędzie się w Polsce. Wszystko z uwagi na wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Jak dotąd Ukraina rozgrywała własne mecze zazwyczaj na terenie Polski. W tym przypadku może jednak zdecydować inaczej, by nie dawać naszej drużynie przewagi boiska.