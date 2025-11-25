Niestety. Włoch mówi wprost jaka jest sytuacja Zalewskiego

W drugiej części poprzedniego sezonu Nicola Zalewski był wypożyczony z Romy do Interu Mediolan. Finalista Ligi Mistrzów wykupił Polaka za osiem mln euro, ale półtora miesiąca później sprzedał go do Atalanty za 17 mln euro. Do momentu kontuzji we wrześniowym meczu z Torino Zalewski grał wszystko, ale potem jego pozycja nie była już tak mocna. W ostatnim spotkaniu Atalanta przegrała 1:3 z Napoli, a Zalewski zagrał w nim przez 28 minut. Jak aktualnie wygląda sytuacja reprezentanta Polski w Bergamo?

Tak wygląda sytuacja Zalewskiego. "Nie miał aż takiego wpływu"

Włoski dziennikarz Andrea Losapio z "Corriere dello Sport" i portalu Tuttomercato rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" o Zalewskim. Losapio uważa, że na razie Polak może nie odzyskać miejsca w wyjściowym składzie Atalanty.

- Trudno powiedzieć, jak będzie teraz wyglądać sytuacja Zalewskiego, bo jest nowy trener, Palladino zastąpił Juricia. Zalewski miał dobre wejście do Atalanty, ale w kadrze jest wielu zawodników jak Zappacosta czy Raoul Bellanova. Myślę, że będzie grał w wielu meczach, ale nie jestem pewien, w jakim wymiarze. Zappacosta jest stabilny, dobrze mieć trzech piłkarzy, którzy mogą grać w składzie - powiedział.

Losapio uważa, że Zalewski powinien znaleźć się w pierwszym składzie Atalanty na mecz z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. - Zalewski był podstawowym piłkarzem, ale po kontuzji częściej gra Zappacosta. Zalewski to dalej ważny zawodnik Atalanty, ale nie miał aż takiego wpływu na grę, by odzyskać miejsce w składzie. Moim zdaniem z Eintrachtem Zalewski zacznie w pierwszym składzie - podsumował dziennikarz.

Tak o Zalewskim mówił były trener Atalanty. "Sam talent nie wystarczy"

Do 10 listopada br. trenerem Atalanty był Ivan Jurić. Chorwat miał pewne zastrzeżenia co do gry Zalewskiego.

- Myślę, że kiedy gra się w Atalancie co trzy dni, trzeba się do tego przyzwyczaić i być gotowym na każdą okazję. Zalewski ma wielki talent, ale musi też ciężko pracować i zrozumieć, że sam talent nie wystarczy. Stara się, dużo potrafi, ale musi lepiej bronić, żeby mieć później wpływ na grę w ataku, gdzie ma swoje najlepsze cechy - komentował Jurić, cytowany przez włoskie media.

Od 11 listopada trenerem Atalanty jest Raffaele Palladino, który w dwóch ostatnich sezonach odpowiadał za wyniki Monzy i Fiorentiny.

Zalewski ma sporą konkurencję na pozycji wahadłowych w Atalancie. Wśród jego rywali znajduje się Raoul Bellanova, Davide Zappacosta i Lorenzo Bernasconi. W lutym przyszłego roku do gry wróci Mitchel Bakker, który aktualnie przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie.

Aktualnie Atalanta zajmuje 13. miejsce z 13 punktami i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. W środę Atalanta zagra z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów, a w niedzielę zmierzy się z Fiorentiną w Serie A.

