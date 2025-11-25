Grosicki zaczął mówić o swojej przyszłości w Pogoni. "Daleka droga"

Kamil Grosicki trafił do Pogoni Szczecin w 2021 roku, ale jeszcze nie wywalczył trofeum z "Portowcami", co było jego celem. Wrócił za to do reprezentacji Polski i dobił do stu występów w narodowych barwach. Chce znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata, o ile Biało-Czerwoni przejdą marcowe baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Grosicki ocenił swoje szanse na pozostanie w Pogoni

Grosicki ma swoje sportowe cele na ten sezon, ale ma też do załatwienia kwestie kontraktowe. Jego umowa z Pogonią obowiązuje do końca czerwca 2026 r. i nie wiadomo, co będzie potem. Wciąż potrafi być jedną z twarzy szczecińskiego zespołu i liderem szatni. Czuje głód gry. Ale musi mieć na względzie swój wiek i zdrowie. Ma 37 lat, więc mogą pojawiać się myśli o zakończeniu kariery.

Do sprawy swojej przyszłości w Szczecinie odniósł się sam Grosicki. Z jego słów wynika, że Pogoń wyraża chęć przedłużenia kontraktu, docenia jego formę i postawę. Klub uznaje, że szatnia potrzebuje osobowości i doświadczenia. Poza tym on sam chce jeszcze grać w piłkę na dobrym poziomie. Grosicki wyznał, że już doszło do pierwszych rozmów z władzami klubu.

- Było pierwsze spotkanie z Tanem Keslerem i Alexem Haditaghim. Wydaje mi się, że była to bardzo pozytywna rozmowa. Mam nadzieję, że obie strony zrobią wszystko, by jak najszybciej zamknąć ten temat. Mi bardzo zależy i zrobię wszystko, żeby przedłużyć kontrakt. Ale też znam swoją jakość i wartość. Musimy jakoś się wszyscy dogadać, ale wierzę, że prezes tak samo bardzo chce przedłużenia kontraktu - powiedział w rozmowie z Canal+ Sport po poniedziałkowym meczu Pogoni z Zagłębiem Lubin (5:1).

Zobacz też: To była 74. minuta. Oto co zrobił Piątek na oczach Benzemy w Lidze Mistrzów

W ostatnim czasie Grosicki był łączony z transferem do Widzewa Łódź. Sam klub potwierdził zainteresowanie doświadczonym skrzydłowym. Ale Grosicki wykluczył zmianę otoczenia.

- Bardzo by mnie to bolało. Zrobię wszystko, żeby zostać w Pogoni do końca kariery. Mam nadzieję, że z takim samym przesłaniem podejdzie do tego zarząd. Mam dobry kontakt z prezesami. Pierwsza rozmowa była okej, ale do finalizacji daleka droga - stwierdził reprezentant Polski.

W tym sezonie Kamil Grosicki strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty w 16 meczach w PKO Ekstraklasie. Dołożył też jedno trafienie w STS Pucharze Polski. Transfermarkt wycenia Kamila Grosickiego na 300 tys. euro.

W tabeli ligowej Pogoń zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem 20 punktów. Traci cztery punkty do czwartego Lecha Poznań i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W sobotę "Portowcy" zagrają na wyjeździe z GKS-em Katowice.