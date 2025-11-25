Wielkie poruszenie w Rosji. Aż Putin złożył kondolencje

"Kolos światowego futbolu. Nikita Simonian zmarł. Miał 99 lat", "Najlepszy strzelec wszech czasów Spartaka, legenda tego klubu nie żyje" - tak rosyjskie media reagowały na śmierć tamtejszej ikony piłkarskiej, mistrza olimpijskiego z 1956 r. Na przykrą wiadomość zareagował także prezydent Rosji Władimir Putin.

Władimir Putin złożył kondolencje po śmierci Nikity Simoniana. "Błyskotliwy, niezwykły człowiek"

Na oficjalnej stronie internetowej głowy państwa ukazał się żałobny komunikat. "Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje, wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci Nikity Pawłowicza Simoniana" - czytamy (cytat za serwisem sports.ru).

"Odszedł błyskotliwy, niezwykły człowiek, bezgranicznie oddany wybranej sprawie, prawdziwa legenda rosyjskiej i międzynarodowej piłki nożnej. Nikita Simonian był ceniony przez swoich kolegów ze Spartaka i reprezentacji za umiejętności, hart ducha oraz lojalność wobec drużyny. Cieszył się szacunkiem rywali i szczerą miłością milionów fanów, dla których był rozpoznawalnym idolem" - takimi słowami doceniono zmarłego piłkarza.

"Pamięć o Nikicie Pawłowiczu Simonianie na zawsze pozostanie w sercach jego rodziny i przyjaciół, jego uczniów oraz wszystkich fanów rosyjskiego sportu numer jeden" - tak kończą się oficjalne kondolencje od Putina.

Nikita Simonian zapisał się w historii rosyjskiej piłki nożnej

Simonian zaliczył 20 występów w reprezentacji ZSRR (lata 1954-1958), dla której zdobył dziesięć bramek. Wszystkiego dokonał jako zawodnik Spartaka, dla którego w okresie od 1949 do 1959 r. rozegrał 243 mecze i strzelił 159 goli. Wcześniej był graczem Krylji Sowietow Moskwa (1946-1948) oraz Dinama Suchumi (1944-1945).

Po zakończeniu kariery zawodniczej Nikita Simonian został w piłce nożnej. Najpierw był trenerem i dwukrotnie prowadził Spartak (1960-1965 i 1967-1972), był także selekcjonerem kadry ZSRR (1977-1979). A od 24 listopada 2009 r. do 3 lutego 2010 r. pełnił obowiązki prezesa Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej.

