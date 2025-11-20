Przed losowaniem baraży do mistrzostw świata Polacy mogli być niepocieszeni tym, że w ostatnim dniu grupowej rywalizacji zostali zepchnięci z pierwszego do drugiego koszyka. Ale już sama ceremonia rozstawienia drużyn przebiegła po ich myśli. W półfinale Polska zagra u siebie z Albanią. Jeżeli awansuje do finału, to tam zmierzy się ze Szwecją lub Ukrainą. Szwedzi dysponują groźnymi nazwiskami, ale jako zespół są pogrążeni w kryzysie. Ukraińcy także mają sporo problemów w kadrze, a dodatkowo być może zdecydują się na grę w Polsce. Wówczas, choć na papierze będą gospodarzami, to w rzeczywistości Biało-Czerwoni zagrają finał u siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Walczył z Usykiem, był mistrzem świata. "Przedstawiano mnie jak mięso armatnie"

Co będzie jeżeli Polacy przegrają z Albanią? UEFA już znalazła im zajęcie

Półfinały baraży mistrzostw świata zaplanowano 26 marca 2026 roku, z kolei finały przypadają na 31 marca. Okazuje się jednak, że reprezentacje, które przegrają półfinały, pięć dni później i tak będą musiały zagrać mecz!

Spotkania będzie można określić mianem meczów przegranych, a w niektórych przypadkach pewnie nawet meczów hańby. Zmierzą się w nich najgorsze zespoły z każdej ścieżki barażowej. Oznacza to, że Polska w przypadku porażki z Albanią zagra z przegranym pary Ukraina - Szwecja. Gra będzie miała charakter towarzyski.

Jakby tego było mało, mecze odbędą się w dniu finałów baraży, czyli 31 marca. Innymi słowy, możliwy jest scenariusz, w którym polscy kibice w grobowych nastrojach będą oglądać mecz reprezentacji o pietruszkę, równocześnie nasłuchując informacji, kto zamiast Biało-Czerwonych zagra w przyszłorocznych mistrzostwach świata.

"Pokonani półfinaliści zostaną poproszeni o rozegranie drugiego meczu w międzynarodowym okienku reprezentacyjnym w marcu 2026 roku. Drużyny z tej samej ścieżki [barażowej] będą musiały uzgodnić ze sobą, że mecz towarzyski odbędzie się w miejscu pierwotnie zarezerwowanym na finał" - czytamy w oficjalnym dokumencie FIFA.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU