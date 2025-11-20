Selekcjoner Szwedów zaczął mówić o Polakach. "Wasza kadra zrobi wszystko"

Napisać, że faza grupowa eliminacji mistrzostw świata była dla Szwecji dramatyczna, to jak nie napisać nic. Reprezentanci "Trzech Koron" zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, przegrali cztery spotkania i zremisowali dwa. W międzyczasie w październiku Jona Dahla Tomassona na stanowisku selekcjonera zastąpił Graham Potter. Ta zmiana ma przynieść błyskawiczne efekty, bo Szwecja i tak znalazła się w barażach MŚ ze względu na zwycięstwo w dywizji C Ligi Narodów.

Potter został zapytany o Modera. "Wiem, że ma za sobą długą, skomplikowaną kontuzję"

Nowy selekcjoner Szwecji w rozmowie z Meczykami powiedział, że nie chce wybiegać w przyszłość poza najbliższe spotkanie barażowe: - Wszystkie drużyny są w takiej samej sytuacji. To zawsze jest wyzwanie, gdy grasz z dumnymi reprezentacjami narodowymi. Przed nami bardzo trudny mecz z Ukrainą - do tego się możemy teraz przygotować. Jeśli wygramy, zagramy kolejny mecz - to będzie bardzo ekscytujące, ale i bardzo trudne wyzwanie. Teraz przede mną podróż po Europie, by pooglądać piłkarzy, z niektórymi porozmawiać i przygotować nasz zespół do baraży

Anglik przed objęciem Szwecji zaliczył nieudaną przygodę w West Hamie, a jeszcze wcześniej w Chelsea. Jednak na Stamford Bridge trafił, kiedy wyrobił sobie markę w Brighton & Hove Albion. To za jego kadencji klub sprowadził do siebie Jakuba Modera.

- Śledzę jego karierę, oczywiście, obserwowałem jego rehabilitację, wiem, że ma za sobą długą, skomplikowaną kontuzję, a jego powrót się opóźniał, co zdarza się przy tego typu urazach. To naprawdę bardzo, bardzo dobry piłkarz i człowiek - powiedział Potter.

- Znam polskich piłkarzy. Oczywiste, że wasza kadra zrobi wszystko, by awansować. To dla nas część wyzwania, ale najpierw musimy przygotować się do gry z Ukrainą. Potem, jeśli wygramy, skupimy się na następnym rywalu - zakończył angielski trener.

Półfinały europejskich baraży do mistrzostw świata zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. W ścieżce B Polska zagra z Albanią, a Ukraina ze Szwecją. Zwycięzcy tych spotkań 31 marca zagrają mecz decydujący o awansie do mundialu.

