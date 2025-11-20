Zawrzało po losowaniu. "To chamstwo, co nas tam spotkało"

W czwartek 20 listopada karty zostały rozdane, a reprezentacje strefy UEFA, które walczą w barażach do mistrzostw świata, poznały swoich rywali. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się u siebie z Albanią. Jeżeli ją pokonają, to w meczu decydującym o mundialu zagrają ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.

Podoliński przypomniał mecz sprzed dwóch lat. "To jest chamstwo, co nas tam spotkało"

Satysfakcji po czwartkowym losowaniu nie ukrywał Robert Podoliński. Jeszcze dzień wcześniej twierdził, że spośród Irlandii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, których Polska mogła wylosować w półfinale baraży, to właśnie Albańczycy są najsłabszą drużyną.

- Dla mnie na początku trafiliśmy najsłabszy zespół. Albania jest słabsza od Kosowa, może porównywalna z Bośnią - powiedział Podoliński na antenie TVP Sport.

Ekspert przypomniał też ostatnie spotkanie Polski z Albanią, które zostało rozegrane we wrześniu 2023 roku w Tiranie w ramach eliminacji do Euro 2024. Gospodarze wygrali tamten mecz 2:0, a następnie całą grupę i awansowali na mistrzostwa. Polakom ta sztuka udała się po barażach.

Podoliński: - Mamy okazję do rewanżu. Nie tylko piłkarskiego, ale też po meczu granym przy prowokacjach i chamskim zachowaniu. To jest chamstwo, co nas tam spotkało. Nie chcę, by nasze trybuny dały odpowiedź, żeby tłuc się z Albańczykami. Ale nasi piłkarze także byli wściekli po tamtym meczu, jak ich potraktowano.

50-latek przypomniał tym samym atmosferę, jaka panowała wówczas na stadionie w Tiranie.

"Niezdrowe emocje były wyczuwalne już wcześniej. Na trybunach, gdzie szybko wkroczyła policja, która rozdzieliła polskich i albańskich kibiców rzucających w siebie różnymi przedmiotami. A później sceny zaczęły się też na boisku, gdzie szybko pojawiła się straż pożarna. Po 30 sekundach meczu, kiedy albańscy kibice w pole karne Wojciecha Szczęsnego zaczęli rzucać race i świece dymne.

Przed spotkaniem, kiedy spiker poprosił o spokój i zapowiedział Mazurka Dąbrowskiego, na stadionie wcale nie zrobiło się spokojnie. Wręcz przeciwnie. Albańscy kibice, a szczególnie ci siedzący za obiema bramkami, zaczęli od razu buczeć i gwizdać. Przede wszystkim gwizdać i to przez całe dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, które w niedzielę zostały odśpiewane a capella na Air Albania Stadium" - relacjonował obecny na miejscu dziennikarz Sport.pl, Bartek Kubiak.

Mecz Polska - Albania odbędzie się 26 marca 2026 roku. Z kolei na 31 marca zaplanowane są spotkania finałowe baraży.

