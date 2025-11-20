Szewczenko zabrał głos ws. meczu z Polską. Jaśniej się nie dało

W półfinale baraży reprezentacja Polski zagra u siebie z Albanią. Jeżeli wygra ten mecz, to o awans na mundial zmierzy się ze Szwecją lub Ukrainą. W przypadku gry ze Szwedami, Polacy na pewno będą gospodarzami takiego spotkania, gdyż byli rozstawieni w wyższym koszyku.

Sytuacja zrobi się nieco bardziej skomplikowana, gdyby Polsce przyszło grać z Ukrainą, która będzie pełnić rolę gospodarza zarówno w półfinale jak i potencjalnym finale turnieju, jeśli do niego dojdzie. Ze względu na rosyjską inwazję na ten kraj, Ukraińcy swoje domowe mecze są zmuszeni rozgrywać poza granicami własnego państwa. W przypadku eliminacji mistrzostw świata wybór padł na... Polskę. Spotkanie "u siebie" z Francją odbyło się na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Azerbejdżan Ukraińcy podjęli na obiekcie Cracovii. A ostatni mecz z Islandią zagrali na stadionie Legii Warszawa.

Ukraina - Polska jednak nie w naszym kraju? Szewczenko studzi emocje

Piotr Słonka, znany na X pod pseudonimem BuckarooBanzai, poinformował jednak, że Ukraińcy jeszcze nie wybrali, który stadion ma być ich domowym obiektem podczas barażów. Na to mają czas do 8 grudnia. Prawdopodobnie ich wybór padnie na Polskę, ale na razie nie jest to pewnik. Andrij Szewczenko zaraz po losowaniu także wstrzymał się z deklaracjami i wskazaniem konkretnego miejsca rozgrywania spotkań. A nawet dokładnego państwa.

- Gramy pierwszy mecz u siebie i potencjalny finał także. Trzeba podjąć dobrą decyzję, wybrać odpowiedni stadion i kraj - powiedział Szewczenko.

Laureat Złotej Piłki z 2004 roku docenił też klasę reprezentacji Polski i nie był zadowolony z losowania. Polacy do ostatniego dnia eliminacji mogli znaleźć się nawet w pierwszym koszyku. Ostatecznie zostali najwyżej sklasyfikowaną drużyną w koszyku numer 2. Szwedzi, z którymi Ukraina zagra w półfinale, także są na papierze najlepszą ekipą czwartego koszyka.

- Polska to najsilniejszy rywal, na jakiego mogliśmy trafić. Nie mieliśmy szczęścia, ale mamy to co mamy - powiedział Szewczenko.

Półfinały europejskich baraży do mistrzostw świata zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. Z kolei finały odbędą się 31 marca.

