Nawrocki przemówił ws. oprawy na Narodowym. "Kibice powinni mieć możliwość"

Choć obecnie tematem numer jeden związanym z reprezentacją Polski jest już losowanie naszych rywali w barażach o awans na mundial, to nadal trwają dyskusje nt. kibiców podczas meczu z Holandią. Przypomnijmy, że po raz pierwszy od dawna na meczu polskiej kadry pojawił się zorganizowany doping. Miało przy tej okazji powstać tzw. "gniazdo", czyli miejsce dla głównego prowadzącego ów doping, a fani przygotowali też dużą oprawę.

Nawrocki osobiście podjął tę decyzję. Nie ukrywa zdziwienia w związku z oprawą

Niestety na obie te rzeczy nie dostali ostatecznie pozwolenia. Wybuchł wielki spór o to, z czyjej winy. Przedstawiciele PZPN i organizatorzy twierdzili, że o oprawie poinformowano ich w ostatniej chwili, przez co zezwolenie nie mogło zostać wydane. W kontrze prezes kibicowskiego stowarzyszenia "To My Polacy" odpierał te zarzuty, mówiąc, że PZPN o takich planach poinformowano z miesięcznym wyprzedzeniem. Ostatecznie oprawę i tak zobaczyliśmy, tyle że w formie multimedialnej, wyświetloną na... Pałacu Prezydenckim w dniu następnego meczu z Maltą.

Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem Wnet wypowiedział się na ten temat. Nie ukrywał, że nie do końca rozumie, czemu tej oprawy nie wpuszczono. - Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu - powiedział prezydent. Podkreślił także, że kibicom nie powinno się odbierać możliwości pokazania swojego oddania polskim barwom.

Jasny przekaz prezydenta ws. kibiców

- Ciężko mi o tych technikaliach rozmawiać, bo nie wiem jakie były przyczyny, ale kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i jak rozumiem, także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji - stwierdził Karol Nawrocki.

