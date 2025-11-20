Powrót na stronę główną
Nawrocki przemówił ws. oprawy na Narodowym. "Kibice powinni mieć możliwość"
Jednym z najgorętszych tematów podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski w piłce nożnej była sytuacja związana z kibicami podczas meczu z Holandią. Kibice na Stadionie Narodowym nie otrzymali pozwolenia na wniesienie przygotowanej oprawy, co mocno ich rozwścieczyło. Później tę oprawę wyświetlono na... Pałacu Prezydenckim. Do wszystkiego odniósł się sam prezydent Karol Nawrocki.
fot. Rafal Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=Jg_hVMmiptA&t=67s

Choć obecnie tematem numer jeden związanym z reprezentacją Polski jest już losowanie naszych rywali w barażach o awans na mundial, to nadal trwają dyskusje nt. kibiców podczas meczu z Holandią. Przypomnijmy, że po raz pierwszy od dawna na meczu polskiej kadry pojawił się zorganizowany doping. Miało przy tej okazji powstać tzw. "gniazdo", czyli miejsce dla głównego prowadzącego ów doping, a fani przygotowali też dużą oprawę.

Nawrocki osobiście podjął tę decyzję. Nie ukrywa zdziwienia w związku z oprawą

Niestety na obie te rzeczy nie dostali ostatecznie pozwolenia. Wybuchł wielki spór o to, z czyjej winy. Przedstawiciele PZPN i organizatorzy twierdzili, że o oprawie poinformowano ich w ostatniej chwili, przez co zezwolenie nie mogło zostać wydane. W kontrze prezes kibicowskiego stowarzyszenia "To My Polacy" odpierał te zarzuty, mówiąc, że PZPN o takich planach poinformowano z miesięcznym wyprzedzeniem. Ostatecznie oprawę i tak zobaczyliśmy, tyle że w formie multimedialnej, wyświetloną na... Pałacu Prezydenckim w dniu następnego meczu z Maltą

Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem Wnet wypowiedział się na ten temat. Nie ukrywał, że nie do końca rozumie, czemu tej oprawy nie wpuszczono. - Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu - powiedział prezydent. Podkreślił także, że kibicom nie powinno się odbierać możliwości pokazania swojego oddania polskim barwom. 

Jasny przekaz prezydenta ws. kibiców

- Ciężko mi o tych technikaliach rozmawiać, bo nie wiem jakie były przyczyny, ale kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i jak rozumiem, także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji - stwierdził Karol Nawrocki. 

