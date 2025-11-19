Kulesza przerwał milczenie. Z nimi chce zagrać w barażach

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że nie ma szans, żeby reprezentacja Polski pojechała na przyszłoroczny mundial. Biało-Czerwoni przegrali kluczowy mecz z Finlandią, a Michał Probierz wywołał skandal, odbierając opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Wydawało się, że kadrę będzie w stanie poukładać jedynie cudotwórca. Tymczasem wystarczył Jan Urban, który szybko poprawił grę Polaków i doprowadził ich do drugiego miejsca w tabeli.

Oto z kim chce zagrać Kulesza. To byłby gorący mecz

To oczywiście nie oznacza, że kadencja nowego selekcjonera przebiega całkowicie bezproblemowo - wszyscy widzieli ledwo wygrany mecz z Maltą (3:2) - ale jest naprawdę dobrze, gdy weźmie się pod uwagę, gdzie niedawno znajdowała się reprezentacja Polski. Nic dziwnego, że wróciła nadzieja na uzyskanie awansu na mundial. Biało-Czerwoni będą mieli na to szansę już w marcowych barażach.

Wszystko stanie się jasne już w czwartek, gdy odbędzie się losowanie ostatniej fazy eliminacji. Polacy w ostatniej chwili spadli do drugiego koszyka, co oznacza, że pierwszy mecz zagrają u siebie z jednym z tych zespołów: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo.

W finale baraży rywalem Polski będzie ktoś z tego grona: Włochy, Turcja, Ukraina, Dania, Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna. Nie wiadomo jeszcze czy Polacy ewentualny finał zagrają u siebie, czy na wyjeździe.

O swojego wymarzonego rywala w finale baraży został zapytany Cezary Kulesza. Prezes PZPN udzielił wywiadu portalowi goal.pl. - Na pewno ciekawy byłby potencjalny finał z Ukrainą. Zwłaszcza gdyby była wylosowana jako gospodarz, bo przecież mecz barażowy Ukraińców ma odbyć się w Warszawie. To byłoby ciekawe spotkanie. Piłkarsko ten zespół jest w naszym zasięgu - powiedział działacz.

Atmosfera tego spotkania byłaby na pewno bardzo gorąca, na co zwrócił uwagę dziennikarz. - Mnie polityka nie interesuje. Moją polityką jest piłka nożna i PZPN - uciął szybko temat Cezary Kulesza, który przypomniał też, że z Andrijem Szewczenką - prezesem ukraińskiej federacji - ma bardzo dobre relacje. Ukraiński działacz kibicował nawet Polakom w meczu z Holandią - został na to spotkanie zaproszony przez Kuleszę.

Polacy poznają barażowych rywali w czwartek 20 listopada. Początek ceremonii losowania zaplanowano na godzinę 13:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na łamach Sport.pl oraz w Sport.pl LIVE.