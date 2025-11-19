Kontrakt Lewandowskiego w FC Barcelonie wygasa w czerwcu 2026 roku. Wprawdzie Polak wciąż jest bramkostrzelny (w tym roku w klubie 7 goli w 12 spotkaniach), ale zaawansowany piłkarsko wiek i przytrafiające mu się problemy zdrowotne sprawiają, że klub nie jest skory do przedłużenia umowy. W Katalonii coraz głośniej mówi się o tym, że potrzeba nowej, bardziej perspektywicznej "dziewiątki".

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Lewandowskim: Ostatnia konferencja była jego najlepszym występem w kadrze

Fenerbahce zmieniło cel transferowy? Jest decyzja

Sytuacja Lewandowskiego w klubie powoduje, że pyta o niego sporo klubów. Od jakiegoś czasu jest łączony z klubami z Arabii Saudyjskiej. Bardzo zdeterminowany w pozyskaniu Polaka jest AC Milan. Mowa była także o kierunku tureckim, Galatasaray oraz Fenerbahce. Ten ostatni klub aktualnie ma problem ze środkowymi napastnikami. Youssef En-Nesyri (7 goli w 20 meczach) zgubił dobrą formę z początku sezonu. Z kolei 21-letni Jhon Duran zdaje się melodią przyszłości niż opcją na tu i teraz.

"Zarząd Fenerbahçe szybko rozpoczął poszukiwania środkowego napastnika. Po spotkaniu z menedżerem Domenico Tedesco i wysłuchaniu prośby włoskiego trenera o środkowego napastnika, sztab żółto-granatowej drużyny podjął działania, koncentrując się na Robercie Lewandowskim i Alexandrze Sorlothu, który wcześniej grał w Trabzonsporze w naszej lidze" - napisał portal Aksam.

Ale według informacji tureckich dziennikarzy, to nie Lewandowski jest celem transferowym numer jeden klubu, w którym aktualnie gra Sebastian Szymański. Fenerbahce podjęło decyzję, że w pierwszej kolejności chce pozyskać Dusan Vlahovicia z Juventusu.

"Dowiedziano się, że żółto-granatowa drużyna dała pierwszeństwo Dusanowi Vlahovicowi zarówno ze względu na jego niższą pensję, jak i na to, że ma 25 lat" - twierdzi Aksam.

Podobnie jak Lewandowskiemu, taki i Vlahovicowi umowa z obecnym klubem wygasa już w czerwcu 2026 roku. Oznacza to, że w styczniu piłkarz będzie mógł podjąć sam decyzję w sprawie swojej przyszłości, a na koniec sezonu będzie już zupełnie wolnym zawodnikiem. Jednak tureccy dziennikarze podkreślają, że Fanerbahce musi powalczyć o Serba z innymi, bardziej renomowanymi klubami. Zainteresowanie napastnikiem wyrażają także Bayern Monachium i Tottenham, który mógłby sięgnąć po niego nawet w styczniu.

Vlahovic dołączył do Juventusu w 2022 roku, wykupiony za 83,50 mln euro z Fiorentiny. W tym sezonie strzelił dla w klubowych barwach 6 goli w 15 meczach.