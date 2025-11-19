Media: Gruchnęły wieści o transferze Zielińskiego. Jest decyzja

Piotr Zieliński dopiero w końcówce października zaczął częściej grać w Interze. W Serie A rozegrał do tej pory tylko 204 minuty - aż 152 w ostatnich czterech meczach. Polak częściej niż w lidze grał nawet w Lidze Mistrzów (257 minut).

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Zieliński odejdzie z Interu? Jest jeden problem

W tych ostatnich spotkaniach reprezentant Polski grał naprawdę dobrze. W meczu z Hellasem Werona (2:1) strzelił pięknego gola, a w kolejnym spotkaniu był tego blisko - bramkę zabrała mu interwencja VAR, który cofnął się w tamtej sytuacji do początku akcji. Zieliński robi na tyle dobre wrażenie, że włoskie media przewidują jego występ z AC Milan od pierwszej minuty.

A to nie koniec! Według "Il Messaggero" zainteresowany sprowadzeniem Zielińskiego do Lazio jest Maurizio Sarri - były trener reprezentanta Polski w Napoli. Jest tylko jeden problem - klubu nie stać na sprowadzenie Polaka. Szkoleniowiec chciałby również zobaczyć w swoim klubie Davide Fratessiego.

"Ich cena sprawia jednak, że są niemal niedostępni dla kieszeni Lazio. Trener Lazio chce ich obu, ale bez większych przypływów gotówkowych oraz stabilności finansowej do przeprowadzenia takiej transakcji, ich sprowadzenie wydaje się obecnie bardzo trudną operacją do przeprowadzenia" - czytamy na lazionews24.com.

Lazio może spróbować sprzedać Guendouziego, żeby mieć możliwość ściągnięcia przynajmniej jednego zawodnika z tych dwóch. Pojawił się nawet pomysł ewentualnej wymiany piłkarzy z Interem - to wszystko jednak na razie jedynie mało realne rozważania.

Jest też duża szansa na to, że reprezentant Polski w ogóle nie byłby zainteresowany takim transferem - choć do tej pory pozycja Zielińskiego w Interze nie była najmocniejsza, to wydaje się, że teraz wszystko zależy od jego gry - a ta ostatnio wygląda naprawdę dobrze.