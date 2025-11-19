Powrót na stronę główną
Media: Gruchnęły wieści o transferze Zielińskiego. Jest decyzja
Piotr Zieliński w ostatnim czasie zaczął więcej grać w Interze - Polak skorzystał na kontuzjach kolegów z zespołu, ale na razie wykorzystuje swoją szansę i zbiera we Włoszech pochwały. Według tamtejszych mediów Zieliński może nawet wystąpić od pierwszej minuty w derbach Mediolanu. Reprezentant Polski zaczął wzbudzać zainteresowanie innych klubów - zimą chciałoby go ściągnąć Lazio. Jest jeden problem.
SOCCER-ITALY-VER-INT/
Fot. REUTERS/Alberto Lingria

Piotr Zieliński dopiero w końcówce października zaczął częściej grać w Interze. W Serie A rozegrał do tej pory tylko 204 minuty - aż 152 w ostatnich czterech meczach. Polak częściej niż w lidze grał nawet w Lidze Mistrzów (257 minut). 

Zieliński odejdzie z Interu? Jest jeden problem

W tych ostatnich spotkaniach reprezentant Polski grał naprawdę dobrze. W meczu z Hellasem Werona (2:1) strzelił pięknego gola, a w kolejnym spotkaniu był tego blisko - bramkę zabrała mu interwencja VAR, który cofnął się w tamtej sytuacji do początku akcji. Zieliński robi na tyle dobre wrażenie, że włoskie media przewidują jego występ z AC Milan od pierwszej minuty.

A to nie koniec! Według "Il Messaggero" zainteresowany sprowadzeniem Zielińskiego do Lazio jest Maurizio Sarri - były trener reprezentanta Polski w Napoli. Jest tylko jeden problem - klubu nie stać na sprowadzenie Polaka. Szkoleniowiec chciałby również zobaczyć w swoim klubie Davide Fratessiego.

"Ich cena sprawia jednak, że są niemal niedostępni dla kieszeni Lazio. Trener Lazio chce ich obu, ale bez większych przypływów gotówkowych oraz stabilności finansowej do przeprowadzenia takiej transakcji, ich sprowadzenie wydaje się obecnie bardzo trudną operacją do przeprowadzenia" - czytamy na lazionews24.com.

Lazio może spróbować sprzedać Guendouziego, żeby mieć możliwość ściągnięcia przynajmniej jednego zawodnika z tych dwóch. Pojawił się nawet pomysł ewentualnej wymiany piłkarzy z Interem - to wszystko jednak na razie jedynie mało realne rozważania.

Jest też duża szansa na to, że reprezentant Polski w ogóle nie byłby zainteresowany takim transferem - choć do tej pory pozycja Zielińskiego w Interze nie była najmocniejsza, to wydaje się, że teraz wszystko zależy od jego gry - a ta ostatnio wygląda naprawdę dobrze.

